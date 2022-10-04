В Челябинской области зарегистрировано около 20 случаев уклонения от мобилизации

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Военный комиссар Челябинской области Андрей Максуров сказал, что в регионе выявлено около 20 случаев уклонения от мобилизации. Массового характера такие случаи не носят, заявил военный комиссар.
По его словам, теми, кто уклоняются от призыва, сейчас занимаются правоохранители. В ближайшее время станет известно о том, к какой ответственности они будут призваны. Максуров также упомянул, что в рамках мобилизации не служивших в армии призывать не будут. Что касается добровольцев, то их всех примут, даже если нет военного билета.
Военный комиссар также сказал, что указ президента от 21 сентября не предполагает запрета на выезд резервистов за пределы Челябинской области и перемещения по стране, если они не получали повесток.
Стоит сказать, что гражданин, который получил повестку и расписался в ней, обязан явиться в военкомат к указанному в документе времени.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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