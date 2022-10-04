«МК»: С выплатами мобилизованным начали возникать проблемы

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Часть мобилизованных доныне не получили обещанных выплат. С таким заявлением во время сегодняшней пресс-конференции выступил Кирилл Кабанов, глава Национального антикоррупционного комитета. Также он является председателем постоянной комиссии СПЧ по гражданскому участию в развитии правоохранительной системы.
По его словам, гражданам выдали карточки, но не сами выплаты. Вот и выходит ситуация сродни одному анекдоту - «бабушка сказала - на потом».
Кирилл Кабанов напомнил, что сумма выплат - разная. В одном регионе обещали по 100 тысяч рублей выплачивать, в другом - по 200 тысяч.
«Я спрашиваю у мобилизованных, мне говорят: «Мы деньги не получили», - приводит слова главы Национального антикоррупционного комитета газета «Московский комсомолец».
Частичная мобилизация в России проводится с 21 сентября сего года.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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