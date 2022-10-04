В Екатеринбурге мужчин с повесткой разворачивают в военкомате

В Екатеринбурге призванных по мобилизации не отправляют в учебный центр. Житель города Александр получил повестку 30 сентября по адресу прописки. Мужчина явился в военкомат Орджоникидзевского района 6 октября, но там ему выдали новую повестку, на которой написано «до особого распоряжения», и отправили его домой.

Военный комиссариат пояснил, что сейчас никого с такой повесткой не забирают, но после появления приказа Александра призовут.

В свою очередь в Свердловском областном военкомате заявили, что отправка мобилизованных идет по плану и зависит от установленого для каждого военкомата задания.

Ранее стало известно, что в некоторых городах региона вручение повесток приостановлено. Накануне в Кушве военнослужащих запаса вернули домой. А 4 октября выяснилось, что в Каменск-Уральском городском округе людей по мобилизации больше не отправляют, поскольку в городе выполнено мобилизационное задание.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

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