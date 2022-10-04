Россиянам рассказали, что повестку могут вручить и не по месту регистрации

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Гражданам РФ, которые подпадают под частичную мобилизацию, могут вручать повестки даже в регионах не по месту регистрации. Об этом предупреждает специально созданный Telegram-канал правительственного портала «Объясняем.рф».
Речь о следующем. Если, например, человек имеет регистрацию в одном городе, а работает в другом, повестку ему могут вручить на работе. Документ из военкомата может быть уполномочен передать работник военно-учетного стола (отдела кадров), сказано в разъяснении.
Ранее на канале рассказали, что в случае, если у работодателя нет возможности вручить работнику повестку под роспись, например, тот может находиться на больничном, в отпуске или отсутствовать по иным причинам, он должен вернуть ее в военный комиссариат.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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