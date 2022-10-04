В Екатеринбурге слышны звуки стрельбы и взрывов. Об этом рассказывают читатели издания E1.RU.

Информация о звуках взрывов и стрельбы слышна и с разных районов города. Они были такими сильными, что на автомобилях срабатывала сигнализация, а некоторые горожане рассказали, что в их квартирах даже задрожали окна.

«В районе УНЦ сейчас хлопки сильные, интервал короткий», «На Широкой Речке второй день бахает, сегодня еще сильнее, чем вчера было. Что-то взрывается пару раз, потом около 40 секунд тишины — и снова», - сообщают читатели издания.

Поступали аналогичные сообщения и из поселка Совхоз.

Как оказалось, эти звуки идут из Свердловского полигона. Там началась подготовка мобилизованных, о чем сообщили в пресс-службе Центрального военного округа.

Напомним, после подготовки мобилизованных отправят на фронт на территорию Украины, где уже более 7 месяцев идут бои.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

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