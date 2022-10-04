После объявления о мобилизации в аптеках Уфы раскупают жгуты

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После объявления в России частичной мобилизации во многих аптеках наблюдается ажиотаж. Так, в аптеках Уфы массово раскупают кровоостанавливающие жгуты. Журналисты обошли семь аптек города и убедились в том, что жгуты действительно раскупили. Так, в аптеке «Витаминка» заявили, что жгутов нет. В аптеке «02» рассказали, что ежедневно жгуты спрашивают по 3–5 человек. В сети аптек «Апрель» тоже нет жгутов. Нет нужного товара и в большинстве аптек «Вита». Фармацевты отмечают, что им неизвестно, когда ожидаются поставки.
В Минздраве Башкирии заявили, что регулировкой закупки препаратов аптеками занимается Росздравнадзор.
В свою очередь в этом ведомстве рассказали, что производством перевязочных, гемостатических средств и кровоостанавливающих жгутов занимаются отечественные компании. Объема их производства достаточно для удовлетворения потребности, заявили в Росздравнадзоре. Также там сказали, что организован мониторинг наличия указанных медизделий.
Между тем врач-блогер из Уфы Глеб Глебов сказал, что в экстренной ситуации роль жгута может выполнить ремень или кусок штанины. Однако нужно знать точное время, когда было перевязано место ранения. Чтобы не возникло гангрены, жгут необходимо время от времени перевязывать.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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