В ходе спецоперации на Украине погиб военнослужащий-контрактник из ЯНАО

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В ходе спецоперации на территории Украины погиб 18-летний Бабаев Ниджат Эльшад оглы с Ямала. Эту печальную новость сообщили несколько пабликов в соцсети «ВКонтакте» и телеграм-каналов.
«В ходе боевых действий в Украине погиб 18-летний военнослужащий РФ Бабаев Ниджат Эльшад оглы», — говорится в сообщении.
Известно, что молодой человек был призван в Салехарде. В связи с гибелью военнослужащего в соцсетях начался спор: одни пользователи отмечают, что срочников не могут отправить в зону СВО, а другие обращают внимание на то, что молодой человек заключил контракт.
Ранее сообщалось, что при выполнении спецоперации погибли 20-летний житель Югры Олег Байков и 19-летний Олег Духновский из Тюмени.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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