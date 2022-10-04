В ходе спецоперации на Украине погиб военнослужащий-контрактник из ЯНАО

В ходе спецоперации на территории Украины погиб 18-летний Бабаев Ниджат Эльшад оглы с Ямала. Эту печальную новость сообщили несколько пабликов в соцсети «ВКонтакте» и телеграм-каналов.

«В ходе боевых действий в Украине погиб 18-летний военнослужащий РФ Бабаев Ниджат Эльшад оглы», — говорится в сообщении.

Известно, что молодой человек был призван в Салехарде. В связи с гибелью военнослужащего в соцсетях начался спор: одни пользователи отмечают, что срочников не могут отправить в зону СВО, а другие обращают внимание на то, что молодой человек заключил контракт.

Ранее сообщалось, что при выполнении спецоперации погибли 20-летний житель Югры Олег Байков и 19-летний Олег Духновский из Тюмени.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-80700