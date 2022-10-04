«У меня нет уверенности, что это всё будет добровольно»: жены осужденных — об инициативе привлекать к военной спецоперации сидельцев

Сегодня, 08:54

0

Image 16+
«У меня нет уверенности, что это всё будет добровольно»: жены осужденных — об инициативе привлекать к военной спецоперации сидельцев
Фото из открытых источников

Власти Башкирии предлагают разрешить отправлять на фронт заключенных.

Соответствующий законопроект внес в Госдуму председатель Курултая Башкирии Константин Толкачев, пишет UFA1.RU. По его мнению,  все должны защищать страну и не стоит лишать этой обязанности заключенных.

Издание UFA1.RU пообщалось с женами осужденных и выяснило, как они относятся к этой инициативе.

Уфимка Олеся согласилась открыто поговорить на эту тему. Ее муж в колонии уже 2,5 года. Женщина сама воспитывает ребенка. Она не захотела рассказывать какой срок и по какой статье отбывает ее муж.

По ее словам, она не поддерживает инициативу председателя Курултая.

«Против по какой причине: если бы мой супруг находился на воле, на свободе и заявил свое добровольное желание пойти, я бы им гордилась. Но так как он находится в местах лишения свободы, у меня нет уверенности, что это все будет добровольно», - сказала она.

Супруга осужденного опасается того, что врачебно-медицинская комиссия действительно будет принимать состояние здоровья осужденных, принимая решение, годны ли они к тому, чтобы отправляться на фронт.

Волнует ее и то, что люди на фронте погибают. Она отметила, что каждый переживает за своего родного человека и не желает ему гибели.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-80700

Не забудьте добавить «ЧТО ПРОИСХОДИТ» в источники новостей
Добавить сайт «ЧТО ПРОИСХОДИТ» в мои источники Яндекс.Новости
Добавить сайт «ЧТО ПРОИСХОДИТ» в мои источники Google.News
Поделитесь новостью со своими друзьями!
Есть что сказать? Тогда вам сюда

Лента

В ходе спецоперации на Украине погиб военнослужащий-контрактник из ЯНАО

Сегодня, 09:39

«У меня нет уверенности, что это всё будет добровольно»: жены осужденных — об инициативе привлекать к военной спецоперации сидельцев

Сегодня, 08:54

МК: Объяснена незаконность принуждения срочников к подписанию контракта о прохождении службы в зоне СВО

Вчера, 19:14

В уральских воинских частях борются с пьянством мобилизованных среди призывников

Вчера, 17:59

В каком случае родителей не призовут на службу

Вчера, 17:19

Мобилизованных в Свердловской области отправили не на фронт, а домой

Вчера, 11:24

Омбудсмены Свердловской области рассказали о гибели мобилизованных на Урале

Вчера, 09:19

Красноярский IT- специалист добился в военкомате отзыва повестки

Вчера, 08:24

Больницы Прикамья получили письма из военкомата о частичной мобилизации. Брони для врачей будут!

4-10-2022, 21:19

«Выбираю между бронежилетом или адвокатом». Краснодарца мобилизовали с грыжами

4-10-2022, 18:49

«Возвращаться в РФ не буду»: публикуем истории уехавших в Казахстан самарцев

4-10-2022, 16:14

Юрист Крылов ответил, что грозит за уклонение от мобилизации по состоянию здоровья

4-10-2022, 15:29

В Екатеринбурге мобилизованного отца троих детей вернули домой

4-10-2022, 12:04

Из-за мобилизации спрос на новые автомобили в РФ снова начал снижаться

4-10-2022, 10:09

Сколько денег получат мобилизованные в случае гибели, при инвалидности и ранении

4-10-2022, 09:49

Ярославца не выпустили на отдых в Турцию из-за мобилизации

4-10-2022, 09:39

В Красноярске мобилизовали мужчину с несколькими диагнозами, в числе которых и заболевания сердца

4-10-2022, 08:34

В учебном центре Минобороны Свердловской области скончались трое мобилизованных граждан

3-10-2022, 18:29

Академик Глазьев: Россию ждет новый развал?

3-10-2022, 15:24

Самарец рассказал свою историю отъезда из России в Казахстан

3-10-2022, 15:19

Комментировать

Комментарии для сайта Cackle

Возможно, Вам будет интересно

«Возвращаться в РФ не буду»: публикуем истории уехавших в Казахстан самарцев

«Возвращаться в РФ не буду»: публикуем истории уехавших в Казахстан самарцев

4-10-2022, 16:14

0

Россияне продолжают уезжать из родной страны, чтобы не попасть на фронт, и немало из них выбирают Казахстан. О том, как...

Подробнее
«Выбираю между бронежилетом или адвокатом». Краснодарца мобилизовали с грыжами

«Выбираю между бронежилетом или адвокатом». Краснодарца мобилизовали с грыжами

4-10-2022, 18:49

0

Телеграм-канал Kub Mash 4 октября поместил на своих страницах рассказ Ксении о том, как под частичную мобилизацию попал...

Подробнее
Омбудсмены Свердловской области рассказали о гибели мобилизованных на Урале

Омбудсмены Свердловской области рассказали о гибели мобилизованных на Урале

Вчера, 09:19

0

Недавно на Урале погибли трое мобилизованных, двое из которых — жители Курганской области, один из Челябинской. Как...

Подробнее
Юрист Крылов ответил, что грозит за уклонение от мобилизации по состоянию здоровья

Юрист Крылов ответил, что грозит за уклонение от мобилизации по состоянию здоровья

4-10-2022, 15:29

0

О том, как придется отвечать перед законом тем, кто пытается уклониться от мобилизации, рассказали врачи. Специалисты...

Подробнее
Самарец рассказал свою историю отъезда из России в Казахстан

Самарец рассказал свою историю отъезда из России в Казахстан

3-10-2022, 15:19

0

Казахстан стал одной из стран, куда смогли добраться российские граждане, убежавшие от частичной мобилизации. 32-летний...

Подробнее
Пусть считают юристы: военком Петербурга отказался объяснять свои слова об ответственности за отказ брать повестку

Пусть считают юристы: военком Петербурга отказался объяснять свои слова об ответственности за отказ брать повестку

4-10-2022, 18:13

0

В Северной столице начальник военного комиссариата Сергей Качковский запугал горожан тюремным заключением до двух лет в...

Подробнее

Новости партнеров

Новости партнеров

Россиянам рассказали, кому положена отсрочка от мобилизации

Россиянам рассказали, кому положена отсрочка от мобилизации

3-10-2022, 11:59

0

Россиянам рассказали о том, кто имеет право на отсрочку от мобилизации, объявленной 21 сентября. Об этом говорится в...

Подробнее
В уральских воинских частях борются с пьянством мобилизованных среди призывников

В уральских воинских частях борются с пьянством мобилизованных среди призывников

Вчера, 17:59

0

В центрах обучения призывников Урала, где в настоящее время размещены прибывающие резервисты, приходится проводить...

Подробнее
Доллар и евро прокатились на горках, что делать с валютой в России

Доллар и евро прокатились на горках, что делать с валютой в России

4-10-2022, 09:09

0

Вопрос о том, как уберечь свои накопления в нынешних условиях волнует многих россиян. На фоне «военной спецоперации» РФ...

Подробнее
Ярославца не выпустили на отдых в Турцию из-за мобилизации

Ярославца не выпустили на отдых в Турцию из-за мобилизации

4-10-2022, 09:39

0

Мобилизация в РФ продолжается и, судя по всему, в том или ином виде она затронет каждого. Житель Ярославской области...

Подробнее