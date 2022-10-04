«У меня нет уверенности, что это всё будет добровольно»: жены осужденных — об инициативе привлекать к военной спецоперации сидельцев

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Власти Башкирии предлагают разрешить отправлять на фронт заключенных.
Соответствующий законопроект внес в Госдуму председатель Курултая Башкирии Константин Толкачев, пишет UFA1.RU. По его мнению, все должны защищать страну и не стоит лишать этой обязанности заключенных.
Издание UFA1.RU пообщалось с женами осужденных и выяснило, как они относятся к этой инициативе.
Уфимка Олеся согласилась открыто поговорить на эту тему. Ее муж в колонии уже 2,5 года. Женщина сама воспитывает ребенка. Она не захотела рассказывать какой срок и по какой статье отбывает ее муж.
По ее словам, она не поддерживает инициативу председателя Курултая.
«Против по какой причине: если бы мой супруг находился на воле, на свободе и заявил свое добровольное желание пойти, я бы им гордилась. Но так как он находится в местах лишения свободы, у меня нет уверенности, что это все будет добровольно», - сказала она.
Супруга осужденного опасается того, что врачебно-медицинская комиссия действительно будет принимать состояние здоровья осужденных, принимая решение, годны ли они к тому, чтобы отправляться на фронт.
Волнует ее и то, что люди на фронте погибают. Она отметила, что каждый переживает за своего родного человека и не желает ему гибели.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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