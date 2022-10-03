МК: Объяснена незаконность принуждения срочников к подписанию контракта о прохождении службы в зоне СВО

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Военнослужащих, срочная служба которых проходит по призыву, никто не имеет права принуждать заключать контракт о прохождении службы в зоне СВО. Лишь через три месяца после того, как бойцы начнут проходить срочную службу, они вправе заключить контракт на добровольных началах и отправиться в зону СВО. Эти положения сообщаются на страницах сайта Объясняем.рф. Такую информацию сообщили журналисты информационного сетевого портала Интерфакс — Россия.
«Военнослужащие, находящиеся в войсках по призыву (срочная служба), не обязаны находиться в зоне СВО. Также командирам запрещено принуждать их заключить контракт на военную службу. Если кто-то принуждает к этому — военнослужащий может подать жалобу в военную прокуратуру», — сказано в сообщении на сайте в ответ на вопрос о том, законно ли заставлять срочников писать заявление, что они готовы выехать в зону боевых действий.
Одновременно на портале уточняется, что, если «военнослужащий по призыву, отслуживший минимум три месяца, добровольно примет решение заключить контракт на прохождение военной службы, он может отправиться в зону проведения СВО в статусе контрактника».
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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