В уральских воинских частях борются с пьянством мобилизованных среди призывников

В центрах обучения призывников Урала, где в настоящее время размещены прибывающие резервисты, приходится проводить борьбу с пьянством среди новобранцев. Демобилизованных расположили в военном городке № 32 города Екатеринбурга, где сейчас нередко вспыхивают пьяные драки. Об этом сообщают журналисты информационного сетевого издания e1.ru.

Оперативную информацию относительно того, что среди резервистов появилось много нетрезвых мужчин, подтвердила и омбудсмен Татьяна Мерзлякова.

«На территорию 32-го военнного городка завозили мобилизованных из других регионов России. Среди призывников было несколько случаев серьезной степени опьянения. Я все это видела своими глазами», — заявила она.

В целях борьбы с пьянством среди мобилизованных во всех магазинах, ближайших к военному городку, все полки со спиртным затянули темной пленкой. С 30 сентября тут запретили продавать крепкие напитки, осталось только пиво.

«От увиденного зрелища у нас в первые дни был просто шок. К нам в магазин шли огромное толпы мужиков, сметали весь алкоголь с полок, пили рядом в парках и на улицах, спали прямо на асфальте, — рассказали продавцы. — Часто среди них вспыхивали драки, случались погромы. Теперь несколько все поутихло. Оперативная обстановка в Екатеринбурге стала несколько лучше еще и потому, что на местном Вторчермете выставили патрули полиции. Сложная ситуация была и с распитием крепких напитков в городе Елани, там скончались трое мобилизованных, причиной минимум одной из смертей могло стать спиртное. По предварительным данным, у призывника из Курганской области был приступ эпилепсии на фоне алкогольного отравления».

«Я как специалист в области наркологии, конечно, обратил внимание на то, что люди привозят с собой спиртное. Тут, конечно, это всё сразу забирается у них», — заявил главный внештатный нарколог свердловского Минздрава Олег Забродин во время визита в еланьский гарнизон.

После трагедии на ситуацию в Елани обратили внимание чиновники и командование.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

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