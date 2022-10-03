В уральских воинских частях борются с пьянством мобилизованных среди призывников

Сегодня, 17:59

0

Image 16+
В уральских воинских частях борются с пьянством мобилизованных среди призывников
Фото из открытых источников

В центрах обучения призывников Урала, где в настоящее время размещены прибывающие резервисты, приходится проводить борьбу с пьянством среди новобранцев. Демобилизованных расположили в военном городке № 32 города Екатеринбурга, где сейчас нередко вспыхивают пьяные драки. Об этом сообщают журналисты информационного сетевого издания e1.ru. 

Оперативную информацию относительно того, что среди резервистов появилось много нетрезвых мужчин, подтвердила и омбудсмен Татьяна Мерзлякова. 

«На территорию 32-го военнного городка завозили мобилизованных из других регионов России. Среди призывников было несколько случаев серьезной степени опьянения. Я все это видела своими глазами», — заявила она. 

В целях борьбы с пьянством среди мобилизованных во всех магазинах, ближайших к военному городку, все полки со спиртным затянули темной пленкой. С 30 сентября тут запретили продавать крепкие напитки, осталось только пиво. 

«От увиденного зрелища у нас в первые дни был просто шок. К нам в магазин шли огромное толпы мужиков, сметали весь алкоголь с полок, пили рядом в парках и на улицах, спали прямо на асфальте, — рассказали продавцы. — Часто среди них вспыхивали драки, случались погромы. Теперь несколько все поутихло. Оперативная обстановка в Екатеринбурге стала несколько лучше еще и потому, что на местном Вторчермете выставили патрули полиции. Сложная ситуация была и с распитием крепких напитков в городе Елани, там скончались трое мобилизованных, причиной минимум одной из смертей могло стать спиртное. По предварительным данным, у призывника из Курганской области был приступ эпилепсии на фоне алкогольного отравления». 
«Я как специалист в области наркологии, конечно, обратил внимание на то, что люди привозят с собой спиртное. Тут, конечно, это всё сразу забирается у них», — заявил главный внештатный нарколог свердловского Минздрава Олег Забродин во время визита в еланьский гарнизон. 

После трагедии на ситуацию в Елани обратили внимание чиновники и командование.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-80700

Не забудьте добавить «ЧТО ПРОИСХОДИТ» в источники новостей
Добавить сайт «ЧТО ПРОИСХОДИТ» в мои источники Яндекс.Новости
Добавить сайт «ЧТО ПРОИСХОДИТ» в мои источники Google.News
Поделитесь новостью со своими друзьями!
Есть что сказать? Тогда вам сюда

Лента

МК: Объяснена незаконность принуждения срочников к подписанию контракта о прохождении службы в зоне СВО

Сегодня, 19:14

В уральских воинских частях борются с пьянством мобилизованных среди призывников

Сегодня, 17:59

В каком случае родителей не призовут на службу

Сегодня, 17:19

Мобилизованных в Свердловской области отправили не на фронт, а домой

Сегодня, 11:24

Омбудсмены Свердловской области рассказали о гибели мобилизованных на Урале

Сегодня, 09:19

Красноярский IT- специалист добился в военкомате отзыва повестки

Сегодня, 08:24

Больницы Прикамья получили письма из военкомата о частичной мобилизации. Брони для врачей будут!

Вчера, 21:19

«Выбираю между бронежилетом или адвокатом». Краснодарца мобилизовали с грыжами

Вчера, 18:49

«Возвращаться в РФ не буду»: публикуем истории уехавших в Казахстан самарцев

Вчера, 16:14

Юрист Крылов ответил, что грозит за уклонение от мобилизации по состоянию здоровья

Вчера, 15:29

В Екатеринбурге мобилизованного отца троих детей вернули домой

Вчера, 12:04

Из-за мобилизации спрос на новые автомобили в РФ снова начал снижаться

Вчера, 10:09

Сколько денег получат мобилизованные в случае гибели, при инвалидности и ранении

Вчера, 09:49

Ярославца не выпустили на отдых в Турцию из-за мобилизации

Вчера, 09:39

В Красноярске мобилизовали мужчину с несколькими диагнозами, в числе которых и заболевания сердца

Вчера, 08:34

В учебном центре Минобороны Свердловской области скончались трое мобилизованных граждан

3-10-2022, 18:29

Академик Глазьев: Россию ждет новый развал?

3-10-2022, 15:24

Самарец рассказал свою историю отъезда из России в Казахстан

3-10-2022, 15:19

В Пермском крае военкоматы мобилизуют врачей, прошедших ранее военную службу

3-10-2022, 14:14

Россиянам рассказали, кому положена отсрочка от мобилизации

3-10-2022, 11:59

Комментировать

Комментарии для сайта Cackle

Возможно, Вам будет интересно

«Возвращаться в РФ не буду»: публикуем истории уехавших в Казахстан самарцев

«Возвращаться в РФ не буду»: публикуем истории уехавших в Казахстан самарцев

Вчера, 16:14

0

Россияне продолжают уезжать из родной страны, чтобы не попасть на фронт, и немало из них выбирают Казахстан. О том, как...

Подробнее
«Выбираю между бронежилетом или адвокатом». Краснодарца мобилизовали с грыжами

«Выбираю между бронежилетом или адвокатом». Краснодарца мобилизовали с грыжами

Вчера, 18:49

0

Телеграм-канал Kub Mash 4 октября поместил на своих страницах рассказ Ксении о том, как под частичную мобилизацию попал...

Подробнее
Омбудсмены Свердловской области рассказали о гибели мобилизованных на Урале

Омбудсмены Свердловской области рассказали о гибели мобилизованных на Урале

Сегодня, 09:19

0

Недавно на Урале погибли трое мобилизованных, двое из которых — жители Курганской области, один из Челябинской. Как...

Подробнее
Юрист Крылов ответил, что грозит за уклонение от мобилизации по состоянию здоровья

Юрист Крылов ответил, что грозит за уклонение от мобилизации по состоянию здоровья

Вчера, 15:29

0

О том, как придется отвечать перед законом тем, кто пытается уклониться от мобилизации, рассказали врачи. Специалисты...

Подробнее
Самарец рассказал свою историю отъезда из России в Казахстан

Самарец рассказал свою историю отъезда из России в Казахстан

3-10-2022, 15:19

0

Казахстан стал одной из стран, куда смогли добраться российские граждане, убежавшие от частичной мобилизации. 32-летний...

Подробнее
Житель Екатеринбурга сообщил об эмиграции в Казахстан

Житель Екатеринбурга сообщил об эмиграции в Казахстан

3-10-2022, 08:29

0

Из России тысячи мужчин уехали в другие страны, поскольку не захотели, чтобы их мобилизовали и отправили на фронт. В...

Подробнее

Новости партнеров

Новости партнеров

Пусть считают юристы: военком Петербурга отказался объяснять свои слова об ответственности за отказ брать повестку

Пусть считают юристы: военком Петербурга отказался объяснять свои слова об ответственности за отказ брать повестку

Вчера, 18:13

0

В Северной столице начальник военного комиссариата Сергей Качковский запугал горожан тюремным заключением до двух лет в...

Подробнее
Россиянам рассказали, кому положена отсрочка от мобилизации

Россиянам рассказали, кому положена отсрочка от мобилизации

3-10-2022, 11:59

0

Россиянам рассказали о том, кто имеет право на отсрочку от мобилизации, объявленной 21 сентября. Об этом говорится в...

Подробнее
ИноСми: Аналитики прогнозируют продолжение энергетического кризиса в Европе еще на несколько лет

ИноСми: Аналитики прогнозируют продолжение энергетического кризиса в Европе еще на несколько лет

2-10-2022, 21:19

0

Аналитики прогнозируют продолжение энергетического кризиса в Европе еще на несколько лет. Об этом пишет ИноСМИ со...

Подробнее
Ярославца не выпустили на отдых в Турцию из-за мобилизации

Ярославца не выпустили на отдых в Турцию из-за мобилизации

Вчера, 09:39

0

Мобилизация в РФ продолжается и, судя по всему, в том или ином виде она затронет каждого. Житель Ярославской области...

Подробнее