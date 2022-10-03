В каком случае родителей не призовут на службу

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У многих россиян возникает множество вопросов, касающихся частичной мобилизации. Так, путаницу вызывает отсрочка для отцов. Как известно, мужчин с детьми в армию не берут, но условия отсрочки при призыве на срочную службу и при призыве в рамках мобилизации отличаются.
Действительно если у мужчины двое детей или ребенок пока один, но жена уже на сроке беременности в 22 недели, то он получает отсрочку, когда речь идет о срочной службе. Также в армию не призовут отца ребенка-инвалида младше трех лет или отца-одиночку.
В условиях мобилизации правила другие: отсрочку получают мужчины, воспитывающие как минимум четырех детей младше 16 лет. Эти правила подтвердили в Министерстве обороны, выпустив разъяснение о порядке мобилизации.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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