Мобилизованных в Свердловской области отправили не на фронт, а домой.Об этом рассказывает E1.ru, отмечая, что военкомат мобилизовал мужчин, их отправили уже на подготовку, но вернули домой в тот же день. Такие случаи уже были в двух городах.

Для чего необходимо было утраивать сборы и проводы, если необходимое число мобилизованных уже набрали, непонятно. В одном из городских округов действительно уже сообщили о том, что мобилизация останавливается в округе, поскольку набрано необходимое число мобилизованных.

При этом стоит понимать, что это только первоначальный этап военкомата. В дальнейшем, если возникнет необходимость, повестки снова начнут рассылать мужчинам. И, судя по всему, их в первую очередь получат те, кого один раз уже отправляли на фронт.

И пока гражданские радуются, что остаются дома, военные из присоединенных к РФ территорий заявляют, что необходимо еще больше мобилизованных граждан для усиления российской группировки.

Например, командир подразделения «Русского легиона» Сергей «Фомич» Фомченков заявил о том, что группировку РФ следует нарастить до 1 млн человек.

Изначально по данным из многих источников, РФ направила в зону «военной спецоперации» до 200 тыс. человек. Сейчас же власти обещали мобилизовать только 300 тыс. человек. И если к Фомченкову в Москве прислушаются, то на фронт отправят еще 500 тыс. мужчин из разных уголков России.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

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