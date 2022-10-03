Омбудсмены Свердловской области рассказали о гибели мобилизованных на Урале

Недавно на Урале погибли трое мобилизованных, двое из которых — жители Курганской области, один из Челябинской.

Как сказала уполномоченная по правам человека из Свердловской области Татьяна Мерзлякова, смерть первого человека связана с приступом эпилепсии на фоне алкогольного отравления. В причинах смерти второго разбираются военные следователи.

Третий мобилизованный, 44-летний Денис Козлов в ночь на 28 сентября был избит. Как утверждает брат погибшего Андрей, с Денисом вступил в спор о звании другой мобилизованный. Ссора переросла в драку, в результате которой Денис получил удар по голове и упал. В итоге врач учебного центра в Елани выписала пострадавшему справку о негодности по медпоказаниям и отправила его домой. Дома мужчина несколько раз терял сознание, после чего врач-реаниматолог диагностировал у него тупую травму живота и внутреннее кровотечение.

30 сентября мужчина скончался. Следственные органы пока никак не комментируют эту трагедию.

По факту гибели Дениса Козлова ведется доследственная проверка. Военный прокурор контролирует расследование смертей двух других мужчин. Этими делами занимается следственный отдел Камышловского района. По словам Мерзляковой, рассмотрением третьего случая будут заниматься челябинские следователи. Омбудсмен также советует задавать вопрос о мобилизованных в Елани военкому или представителю военной прокуратуры. Она также рекомендует звонить на горячую линию 8-800-101-91-11.

Ранее родственники призывников заявляли, что мобилизованных держат на холоде. Многие мобилизованные покупают за свои деньги необходимую экипировку. По их словам, на это уходит десятки тысяч рублей.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

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