Красноярский IT- специалист добился в военкомате отзыва повестки

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IT-специалист из Красноярска рассказал журналистам свою историю о том, как он был призван военкоматом. С его слов, рекомендации Минцифры не волнуют ни военкомат, ни руководство IT-компании.
Мужчина работает в местном филиале крупной IT-компании, аккредитованной по всем правилам. Он имеет специальность, которая входит в список рекомендованных Минцифры к освобождению от мобилизации. Мужчина заполнил форму для IT- специалистов на сайте «Госуслуги», но его заявка пока еще не рассмотрена. А 4 октября он получил повестку прямо на работе. Ее принесли в 10:00, а время явки — тот же день в 12:00. Мужчина обратился в отдел кадров за пакетом документом, которые рекомендованы Минцифры.
В военкомате посмотрели военный билет айтишника. Там мужчине сказали, что раз ему 38 лет и он не служил, то под мобилизацию пока не попадает. В итоге мужчине, считающемуся важным сотрудником с высшим образованием, отдали копию повестки, на которой поставили печать «Повестка отозвана» и подпись военкома.
Вместе с мужчиной повестку получил его коллега из той же компании. Он моложе 35 лет и ранее проходил службу в армии, поэтому он подлежит призыву, несмотря на документы с работы.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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