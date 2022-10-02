Больницы Прикамья получили письма из военкомата о частичной мобилизации. Брони для врачей будут!

Число вопросов, задаваемых о частичной мобилизации, с каждым днем лишь увеличивается. А по мобилизации медицинского персонала — так тем более. Это не удивительно, ибо все медики военнообязанные. Об этом сегодня пишет информационный сетевой портал 59.ru.

Среди самих врачей есть специалисты, которых явно не призовут по ЧМ, — это те, отсутствие которых не позволит обеспечить бесперебойное функционирование медицинских заведений.

Прежде чиновники Министерства территориальной безопасности рассказывали о том, что в первую очередь мобилизуют медиков, отслуживших срочную службу в войсках либо учившихся на военной кафедре вуза, а также офицеров запаса и действующих врачей-офицеров. Сегодня, 4 октября, в Минтербезе уточнили 59.ru, что персонал данных категорий уже давно призван.

Официально объявлено, что в настоящий момент проходят подготовку для участия в СВО реаниматолог из Краевой детской клинической больницы Максим Брехач и реаниматолог больницы им. Вагнера Дмитрий Секарин. Источник в администрации одного лечебного учреждения сообщил 59.ru, что они получили запрос из военкомата. Там писалось: в стационаре можно забронировать 75% должностей. Судя по документу из комиссариата, под бронь пока не попадают лаборанты, стоматологи и гинекологи.

«В регионе, как и в других субъектах РФ, проходит частичная мобилизация. Ее организацией занимаются военные комиссариаты. Напоминаем, что по вопросам частичной мобилизации СМИ должны использовать информацию только из официальных источников», — отметили в краевом Минздраве.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

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