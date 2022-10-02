«Выбираю между бронежилетом или адвокатом». Краснодарца мобилизовали с грыжами

Сегодня, 18:49

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«Выбираю между бронежилетом или адвокатом». Краснодарца мобилизовали с грыжами
Фото из открытых источников

Телеграм-канал Kub Mash 4 октября поместил на своих страницах рассказ Ксении о том, как под частичную мобилизацию попал ее 38-летний супруг Алексей Абрамов. 

Еще месяц назад родителям Алексея пришла повестка. Ее доставили по месту регистрации. Военкомат требовал прибыть на военные сборы. 20 сентября дома у Алексея раздался звонок телефона. Ему необходимо было прибыть в военкомат. Сразу после объявления в РФ частичной мобилизации 23 сентября он приехал в краснодарский военкомат по месту жительства. Сотрудники учреждения предложили подписать контракт. Об этом сообщают журналисты информационного новостного издания Юга.ру. 

Ксения прислала редакции Юга.ру фото врачебного заключения, сделанного в частной клинике в январе 2018 года. В документе указывается, что магнитно-резонансная томография выявила у Алексея множественные травмы позвоночника — крупные грыжи, смещения позвонков, протрузии. С такими отклонениями категорически запрещено поднимать и переносить тяжести, бегать и долго стоять. Ксения знает, что ее супруг не в состоянии долго держать на руках их 2,5-летнего ребенка. 

В Краснодарском крае по ошибке мобилизовали 50 человек: Их уже всех отправили домой. По рассказу жены, мужчина активно занимался спортом, хотел получить спортивное звание, прошел срочную службу и думал о карьере в армии. Но в 2013 году получил травму, которая перечеркнула эти планы. Она сказала, что в военкомате результаты МРТ не смотрели и пообещали медицинскую комиссию в военной части в Майкопе, но ему только померили температуру. Ксения пояснила, что для снятия боли нужны более сильные препараты, чем могут давать в военной части.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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