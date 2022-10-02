В Екатеринбурге мобилизованного отца троих детей вернули домой

У 39-летнего екатеринбуржца Романа Дверникова трое несовершеннолетних детей. Мужчина страдает гипертонией и его жена в декрете. Однако Романа по ошибке мобилизовали, решив, что он здоров и годен к службе. Повестку мужчине вручили на «Уралхиммаше», где он работал.

27 сентября житель Екатеринбурга пришел в военкомат, после чего был отправлен в 32-й военный городок, а потом его собирались перебросить в Ростов-на-Дону. Однако Романа буквально сняли с самолета. Это стало возможным после многочисленных обращений в военком, в военную прокуратуру и даже к губернатору Свердловской области Евгению Куйвашеву.

Предоставленные документы о наличии у Романа хронического заболевания, которое требует регулярного приема препаратов, в военкомате «посчитали недостаточными». Супруга Романа Светлана писала обращение и. о. военного комиссара региона Сергею Чиркову, военному прокурору ЦВО Андрею Попову с просьбой признать призыв мужа незаконным. Она также обращалась к губернатору Евгению Куйвашеву и генпрокурору РФ Игорю Краснову.

Ранее стало известно, что в Свердловской области больше сотни ошибочно мобилизованных вернули домой.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

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