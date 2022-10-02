Из-за мобилизации спрос на новые автомобили в РФ снова начал снижаться

Частичная мобилизация, которую объявили на всей территории Российской Федерации, неожиданно для всех оказала кардинально негативное влияние на уже начавшую реанимироваться динамику автомобильного рынка страны. Об этом сообщили корреспонденты информационного сетевого ресурса Wroom.ru.

Российское агентство «Автостат» поместило на своих страницах самую свежую статистическую информацию о проведении регистраций новых автомобилей в России за одну неделю конца сентября — начала октября. Данные статистики опираются на показатели системы электронных паспортов. Всего лишь за одну прошедшую неделю (с 26 сентября до 2 октября) гражданами Российской Федерации на учёт поставлено 8 711 автомобилей — это количество на 19% меньше, чем неделей ранее.

Покупательский спрос на отечественные «Лады» уменьшился на 26%, до количества 3 298 единиц. А вот идущая на втором месте марка Chery напротив, смогла улучшить предыдущий результат на 23%. Третье место у китайского «Хавейла», далее следуют корейские бренды Kia и Hyundai.

Регистрации новых легковых автомобилей в России по данным ЭПТС с 26 сентября до 2 октября 2022 года: LADA — 3 298, Chery — 1 091, Haval — 658, Kia — 549, Hyundai — 537, Geely — 435.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

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