Сколько денег получат мобилизованные в случае гибели, при инвалидности и ранении

Директор Центра страхования Кирилл Смолин рассказал, о том, какие выплаты получат мобилизованные в случае ранения, гибели или инвалидности. По его словам, на этих граждан будет распространяться не индивидуальная, а коллективная страховка от государства.

Все мобилизованные будут приравниваться к служащим по контракту, поэтому они тоже могут претендовать на аналогичные социальные гарантии. Семьям погибших выплатят 7,421 млн рублей, а за ранение военнослужащий в зависимости от тяжести травмы получит от 74 тысяч до 297 тысяч рублей. Военнослужащим, ставшим инвалидами, полагается от 742 тысяч до 2,2 миллиона рублей.

Помимо этого, участникам спецоперации, получившим инвалидность, положены ежемесячные выплаты. Единовременная выплата для контрактников при увольнении вследствие травмы составляет около 3 миллионов рублей, для призывников — около 1,5 миллиона.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

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