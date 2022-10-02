Ярославца не выпустили на отдых в Турцию из-за мобилизации

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Мобилизация в РФ продолжается и, судя по всему, в том или ином виде она затронет каждого.
Житель Ярославской области Александр Желтов не смог отдохнуть с семьей в Турции, поскольку его не выпустили пограничники, пишет 76.ru. Пограничники объяснили запрет на выезд мобилизацией.
Мужчина должен был лететь в Турцию на 7 дней из Шереметьево. Путевку он приобрел еще в июле, и когда объявили мобилизацию, сходил в военкомат. Но там ему сказали, что ничем помочь не могут.
Александр написал заявление, чтобы в его ситуации разобрались, но его предупредили, что заявление будет рассматриваться до 30 дней.
«У нас вылет был через два дня. В военкомате мне сказали, что это лотерея и все зависит от пограничников. В итоге на границе мне выдали документ, в котором пограничники запрещали мне выезд, ссылаясь на военкомат», - сообщил Александр.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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