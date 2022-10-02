Ярославца не выпустили на отдых в Турцию из-за мобилизации

Сегодня, 09:39

0

Image 16+
Ярославца не выпустили на отдых в Турцию из-за мобилизации
Фото из открытых источников

Мобилизация в РФ продолжается и, судя по всему, в том или ином виде она затронет каждого.

Житель Ярославской области Александр Желтов не смог отдохнуть с семьей в Турции, поскольку его не выпустили пограничники, пишет 76.ru. Пограничники объяснили запрет на выезд мобилизацией.

Мужчина должен был лететь в Турцию на 7 дней из Шереметьево. Путевку он приобрел еще в июле, и когда объявили мобилизацию, сходил в военкомат. Но там ему сказали, что ничем помочь не могут.

Александр написал заявление, чтобы в его ситуации разобрались, но его предупредили, что заявление будет рассматриваться до 30 дней.

«У нас вылет был через два дня. В военкомате мне сказали, что это лотерея и все зависит от пограничников. В итоге на границе мне выдали документ, в котором пограничники запрещали мне выезд, ссылаясь на военкомат», - сообщил Александр.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-80700

Не забудьте добавить «ЧТО ПРОИСХОДИТ» в источники новостей
Добавить сайт «ЧТО ПРОИСХОДИТ» в мои источники Яндекс.Новости
Добавить сайт «ЧТО ПРОИСХОДИТ» в мои источники Google.News
Поделитесь новостью со своими друзьями!
Есть что сказать? Тогда вам сюда

Лента

Из-за мобилизации спрос на новые автомобили в РФ снова начал снижаться

Сегодня, 10:09

Сколько денег получат мобилизованные в случае гибели, при инвалидности и ранении

Сегодня, 09:49

Ярославца не выпустили на отдых в Турцию из-за мобилизации

Сегодня, 09:39

В Красноярске мобилизовали мужчину с несколькими диагнозами, в числе которых и заболевания сердца

Сегодня, 08:34

В учебном центре Минобороны Свердловской области скончались трое мобилизованных граждан

Вчера, 18:29

Академик Глазьев: Россию ждет новый развал?

Вчера, 15:24

Самарец рассказал свою историю отъезда из России в Казахстан

Вчера, 15:19

В Пермском крае военкоматы мобилизуют врачей, прошедших ранее военную службу

Вчера, 14:14

Россиянам рассказали, кому положена отсрочка от мобилизации

Вчера, 11:59

Украина должна воссоединиться с Россией, считает депутат Вассерман

Вчера, 11:14

Ученый рассказал, окажется ли Россия в демографической яме из-за мобилизации

Вчера, 09:34

Житель Екатеринбурга сообщил об эмиграции в Казахстан

Вчера, 08:29

Михаил Саакашвили назвал опасным массовый въезд россиян в Грузию

2-10-2022, 17:09

Екатеринбуржец объяснил, как законно аннулировал свою повестку в армию

2-10-2022, 09:04

Военкомат в Екатеринбурге отправляет на фронт мужчину, который уже скоро станет многодетным отцом

2-10-2022, 08:29

В городе Екатеринбурге жители жалуются на конфликты с мобилизованными

1-10-2022, 22:09

Предприниматель Пригожин в ответ на заявление Кадырова предложил отправлять «ушлепков босыми на фронт» 

1-10-2022, 20:46

Три нижегородских депутата Госдумы России попали в санкционный список США

1-10-2022, 18:34

Близкие уральских мобилизованных жалуются на условия их содержания

1-10-2022, 18:34

Ростовский депутат поделился, что почти все вещи мобилизованные покупают сами

1-10-2022, 15:39

Комментировать

Комментарии для сайта Cackle

Возможно, Вам будет интересно

Екатеринбуржец объяснил, как законно аннулировал свою повестку в армию

Екатеринбуржец объяснил, как законно аннулировал свою повестку в армию

2-10-2022, 09:04

0

Призывник из города Екатеринбурга объяснил, как он, не нарушая закон, смог аннулировать свою повестку на частичную...

Подробнее
Близкие уральских мобилизованных жалуются на условия их содержания

Близкие уральских мобилизованных жалуются на условия их содержания

1-10-2022, 18:34

0

В городе Екатеринбурге близкие резервистов, мобилизованных в армейские подразделения, высказывают массовые жалобы на...

Подробнее
Ростовский депутат поделился, что почти все вещи мобилизованные покупают сами

Ростовский депутат поделился, что почти все вещи мобилизованные покупают сами

1-10-2022, 15:39

0

Народный избранник Заксобрания Ростовской области Евгений Федяев рассказал о том, что практически все призывники,...

Подробнее
В городе Екатеринбурге жители жалуются на конфликты с мобилизованными

В городе Екатеринбурге жители жалуются на конфликты с мобилизованными

1-10-2022, 22:09

0

Люди, проживающие в городе Екатеринбурге, высказывают жалобы на то, что мобилизованные резервисты ведут себя...

Подробнее
E1: На радарах замечены самолеты, летающие из Екатеринбурга в Ростов

E1: На радарах замечены самолеты, летающие из Екатеринбурга в Ростов

1-10-2022, 12:24

0

Несмотря на запрет на полеты в регионах, граничащих с Украиной, сервис мониторинга авиаполетов Flightradar24 засек...

Подробнее
Военкомат в Екатеринбурге отправляет на фронт мужчину, который уже скоро станет многодетным отцом

Военкомат в Екатеринбурге отправляет на фронт мужчину, который уже скоро станет многодетным отцом

2-10-2022, 08:29

0

Военкомат в Екатеринбурге отправляет на фронт мужчину, который уже скоро станет многодетным отцом. У 28-летнего Алексея...

Подробнее

Новости партнеров

Новости партнеров

Три нижегородских депутата Госдумы России попали в санкционный список США

Три нижегородских депутата Госдумы России попали в санкционный список США

1-10-2022, 18:34

0

Министерство финансов Соединенных Штатов Америки расширило список санкций граждан и предприятий Российской Федерации....

Подробнее
В Новосибирской области вручили повестки мужчинам без боевого опыта

В Новосибирской области вручили повестки мужчинам без боевого опыта

1-10-2022, 13:39

0

В Новосибирской области работники военкоматов вручают повестки даже мужчинам, которые не имеют боевого опыта и никогда...

Подробнее
Дмитрий Саймс: США не удастся реформировать Совбез ООН

Дмитрий Саймс: США не удастся реформировать Совбез ООН

1-10-2022, 20:09

0

Специалист по вопросам международной политики Дмитрий Саймс поделился своим мнением по вопросу об изменениях в...

Подробнее
Житель Екатеринбурга сообщил об эмиграции в Казахстан

Житель Екатеринбурга сообщил об эмиграции в Казахстан

Вчера, 08:29

0

Из России тысячи мужчин уехали в другие страны, поскольку не захотели, чтобы их мобилизовали и отправили на фронт. В...

Подробнее