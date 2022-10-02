В Красноярске мобилизовали мужчину с несколькими диагнозами, в числе которых и заболевания сердца.

Игорь Куваев является выпускником военной кафедры. Врачи еще в 2018 году у него диагностировали тахикардию, синусовую аритмию, наджелудочную экстрасистолию, пролапс митрального клапана и другие патологии. При таких проблемах со здоровьем высокий риск инсульта или инфаркта, если на сердце дается дополнительная нагрузка.

Красноярца мобилизовали, несмотря на эти патологии. Он рассказал, что в военкомате вообще не хотели говорить о медкомиссии, заявляя, что во время мобилизации действуют заключения, выданные даже 10 лет назад и более. Но мужчина добился медосмотра. Тем не менее, врач признал его годным к службе.

«Когда я пришел по повестке, меня отвели в помещение, там просто сидят тетки, стоят четыре стола буквой «Г». И они уже сами достают документы, подписывают и говорят, куда ехать. То есть никакого обследования, ничего нет», - рассказал мужчина.

Ему уже дали список, что купить, и назначили время, когда явиться в военкомат с вещами. На фронт ему придется собираться за свой счет, поскольку в военкомате заявили, что ботинки, термобелье и т.п. необходимо приобретать самостоятельно.

Красноярец все же решился обратиться в администрацию президента и надеется, что его случай будет рассмотрен индивидуально.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

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