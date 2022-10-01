В учебном центре Минобороны Свердловской области скончались трое мобилизованных граждан

Сегодня, 18:29

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В учебном центре Минобороны Свердловской области скончались трое мобилизованных граждан
Фото из открытых источников

В Еланском гарнизоне учебного центра Минобороны, расположенном в поселке Порошино (Свердловская область), погибли трое мобилизованных, один из которых скончался после отправки домой.

В российском военном ведомстве эту информацию пока не комментировали. Но эти данные подтвердил депутат Госдумы от Свердловской области Максим Иванов. По его словам, один мобилизованный скончался от приступа, другой совершил самоубийство, а третьего отправили домой, где он умер от цирроза печени.

Между тем омбудсмен Свердловской области Татьяна Мерзлякова сообщила, что двое погибших прибыли из Курганской области. Она также сказала, что военно-следственное управление Еланского гарнизона приступило к расследованию происшествий. Помимо этого, Мерзлякова заявила, что причиной смерти одного из этих военнослужащих является приступ эпилепсии на фоне алкогольного отравления. От чего скончался второй военнослужащий, пока неизвестно.

Отметим, что в Елань привозят резервистов из Свердловской и Челябинской областей, а также из Пермского края.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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