Академик Глазьев: Россию ждет новый развал?

Масштабы оттока капитала из России (ожидания регулятора по итогам 2022 года на уровне 243 миллиарда долларов), денежная политика и еще несколько факторов указывают на невыгодное положение, в котором оказалась страна. Возможно, даже на масштабную угрозу. Об этом пишет академик РАН Сергей Глазьев в своей монографии «Что происходит?», передает телеканал «ЦарьГрад».

Если вспомнить о замороженных Западом валютных резервах, а также приплюсовать сюда средства, которые уходят за границу через другие каналы утечки, сумма оттока может по итогам года составить один триллион рублей.

По сути, это означает, что ЕС и США даже не надо тратить собственные средства, чтобы оказывать военную помощь Киеву.

Глазьев пишет, что многие аналитики пытаются сейчас сравнивать нынешнее положение РФ с тем, в котором находилась Российская Империя в Первую мировую или же с обстановкой в СССР в ходе вооруженного конфликта в Афганистане.

«Те войны закончились развалом страны. Неужели и нынешняя ситуация содержит подобные риски?» - вопрошает академик РАН.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

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