Академик Глазьев: Россию ждет новый развал?

Екатеринбуржец объяснил, как законно аннулировал свою повестку в армию
Призывник из города Екатеринбурга объяснил, как он, не нарушая закон, смог аннулировать свою повестку на частичную...Подробнее
Масштабы оттока капитала из России (ожидания регулятора по итогам 2022 года на уровне 243 миллиарда долларов), денежная политика и еще несколько факторов указывают на невыгодное положение, в котором оказалась страна. Возможно, даже на масштабную угрозу. Об этом пишет академик РАН Сергей Глазьев в своей монографии «Что происходит?», передает телеканал «ЦарьГрад».
Если вспомнить о замороженных Западом валютных резервах, а также приплюсовать сюда средства, которые уходят за границу через другие каналы утечки, сумма оттока может по итогам года составить один триллион рублей.
По сути, это означает, что ЕС и США даже не надо тратить собственные средства, чтобы оказывать военную помощь Киеву.
Глазьев пишет, что многие аналитики пытаются сейчас сравнивать нынешнее положение РФ с тем, в котором находилась Российская Империя в Первую мировую или же с обстановкой в СССР в ходе вооруженного конфликта в Афганистане.
«Те войны закончились развалом страны. Неужели и нынешняя ситуация содержит подобные риски?» - вопрошает академик РАН.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-80700
Призывник из города Екатеринбурга объяснил, как он, не нарушая закон, смог аннулировать свою повестку на частичную...Подробнее
В городе Екатеринбурге близкие резервистов, мобилизованных в армейские подразделения, высказывают массовые жалобы на...Подробнее
Присоединение украинских территорий повлекло новый пакет санкций против России. Антироссийские санкции уже объявили...Подробнее
Мобилизованные, перед отправкой на фронт, не только приводят в порядок документы, пишут завещания, закупают спальники и...Подробнее
Народный избранник Заксобрания Ростовской области Евгений Федяев рассказал о том, что практически все призывники,...Подробнее
Люди, проживающие в городе Екатеринбурге, высказывают жалобы на то, что мобилизованные резервисты ведут себя...Подробнее
Несмотря на запрет на полеты в регионах, граничащих с Украиной, сервис мониторинга авиаполетов Flightradar24 засек...Подробнее
Военкомат в Екатеринбурге отправляет на фронт мужчину, который уже скоро станет многодетным отцом. У 28-летнего Алексея...Подробнее
Министерство финансов Соединенных Штатов Америки расширило список санкций граждан и предприятий Российской Федерации....Подробнее
В Новосибирской области работники военкоматов вручают повестки даже мужчинам, которые не имеют боевого опыта и никогда...Подробнее
Комментировать