Самарец рассказал свою историю отъезда из России в Казахстан

Казахстан стал одной из стран, куда смогли добраться российские граждане, убежавшие от частичной мобилизации. 32-летний житель Самары Валентин 25 сентября вечером сел на поезд до Подмосковья. С вечера 25 сентября до полудня 27 сентября самарец проехал на авто Московскую, Рязанскую, Тамбовскую и Саратовскую области.

Многие россияне пересекали границу с Казахстаном на КПП «Озинки» (Саратовская область) и «Маштаково» (Оренбургская область). Но там начали собираться огромные очереди. Поэтому Валентин вместе с попутчиками решил воспользоваться запасным вариантом — КПП «Теплое» (Оренбургская область). Валентин оказался на границе между Самарской областью во вторник, в 14:15 по московскому времени.

Многие владельцы авто стояли здесь уже больше суток. Валентину удалось дойти по обочине до пешей очереди. У самого КПП был лист А4, который передавали из рук в руки. В него записывали номера, которые дублировали на руке. В очереди часто возникли конфликты из-за потерянных или дублирующихся номерков. Пограничникам было откровенно все равно, кто заходит. В итоге стоящие в очереди выработали алгоритм: человек записывает номер на бумажке, а потом на руке, фотографирует ее на фоне списка, где его номер последний. Потом делает два селфи — с предыдущим номером и со следующим. Эти фото отправлялись в чат, который сделал мужчина по имени Григорий.

Самарец также рассказал о еще одной проблеме: где найти место для ночлега. Есть предложения, но по заоблачным ценам. Сейчас Валентин находится в Уральске, но может, поедет дальше.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

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