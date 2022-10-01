Самарец рассказал свою историю отъезда из России в Казахстан

Сегодня, 15:19

0

Image 16+
Самарец рассказал свою историю отъезда из России в Казахстан
Фото из открытых источников

Казахстан стал одной из стран, куда смогли добраться российские граждане, убежавшие от частичной мобилизации. 32-летний житель Самары Валентин 25 сентября вечером сел на поезд до Подмосковья. С вечера 25 сентября до полудня 27 сентября самарец проехал на авто Московскую, Рязанскую, Тамбовскую и Саратовскую области.  

Многие россияне пересекали границу с Казахстаном на КПП «Озинки» (Саратовская область) и «Маштаково» (Оренбургская область). Но там начали собираться огромные очереди. Поэтому Валентин вместе с попутчиками решил воспользоваться запасным вариантом — КПП «Теплое» (Оренбургская область). Валентин оказался на границе между Самарской областью во вторник, в 14:15 по московскому времени.

Многие владельцы авто стояли здесь уже больше суток. Валентину удалось дойти по обочине до пешей очереди. У самого КПП был лист А4, который передавали из рук в руки. В него записывали номера, которые дублировали на руке. В очереди часто возникли конфликты из-за потерянных или дублирующихся номерков. Пограничникам было откровенно все равно, кто заходит. В итоге стоящие в очереди выработали алгоритм: человек записывает номер на бумажке, а потом на руке, фотографирует ее на фоне списка, где его номер последний. Потом делает два селфи — с предыдущим номером и со следующим. Эти фото отправлялись в чат, который сделал мужчина по имени Григорий. 

Самарец также рассказал о еще одной проблеме: где найти место для ночлега. Есть предложения, но по заоблачным ценам. Сейчас Валентин находится в Уральске, но может, поедет дальше. 

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-80700

Не забудьте добавить «ЧТО ПРОИСХОДИТ» в источники новостей
Добавить сайт «ЧТО ПРОИСХОДИТ» в мои источники Яндекс.Новости
Добавить сайт «ЧТО ПРОИСХОДИТ» в мои источники Google.News
Поделитесь новостью со своими друзьями!
Есть что сказать? Тогда вам сюда

Лента

Академик Глазьев: Россию ждет новый развал?

Сегодня, 15:24

Самарец рассказал свою историю отъезда из России в Казахстан

Сегодня, 15:19

В Пермском крае военкоматы мобилизуют врачей, прошедших ранее военную службу

Сегодня, 14:14

Россиянам рассказали, кому положена отсрочка от мобилизации

Сегодня, 11:59

Украина должна воссоединиться с Россией, считает депутат Вассерман

Сегодня, 11:14

Ученый рассказал, окажется ли Россия в демографической яме из-за мобилизации

Сегодня, 09:34

Житель Екатеринбурга сообщил об эмиграции в Казахстан

Сегодня, 08:29

Михаил Саакашвили назвал опасным массовый въезд россиян в Грузию

Вчера, 17:09

Екатеринбуржец объяснил, как законно аннулировал свою повестку в армию

Вчера, 09:04

Военкомат в Екатеринбурге отправляет на фронт мужчину, который уже скоро станет многодетным отцом

Вчера, 08:29

В городе Екатеринбурге жители жалуются на конфликты с мобилизованными

1-10-2022, 22:09

Предприниматель Пригожин в ответ на заявление Кадырова предложил отправлять «ушлепков босыми на фронт» 

1-10-2022, 20:46

Три нижегородских депутата Госдумы России попали в санкционный список США

1-10-2022, 18:34

Близкие уральских мобилизованных жалуются на условия их содержания

1-10-2022, 18:34

Ростовский депутат поделился, что почти все вещи мобилизованные покупают сами

1-10-2022, 15:39

В Новосибирской области вручили повестки мужчинам без боевого опыта

1-10-2022, 13:39

E1: На радарах замечены самолеты, летающие из Екатеринбурга в Ростов

1-10-2022, 12:24

В аптеках Челябинска рассказали, что закупают мобилизованные граждане России

1-10-2022, 11:49

Генерал-лейтенант Гурулёв назвал ошибкой использование ВС из России БТГ на широком фронте

1-10-2022, 00:09

Пригожин объяснил инициативу парламента Башкирии привлечь к участию в СВО заключенных желанием чиновников остаться в тепле и комфорте

30-09-2022, 16:38

Комментировать

Комментарии для сайта Cackle

Возможно, Вам будет интересно

Екатеринбуржец объяснил, как законно аннулировал свою повестку в армию

Екатеринбуржец объяснил, как законно аннулировал свою повестку в армию

Вчера, 09:04

0

Призывник из города Екатеринбурга объяснил, как он, не нарушая закон, смог аннулировать свою повестку на частичную...

Подробнее
Близкие уральских мобилизованных жалуются на условия их содержания

Близкие уральских мобилизованных жалуются на условия их содержания

1-10-2022, 18:34

0

В городе Екатеринбурге близкие резервистов, мобилизованных в армейские подразделения, высказывают массовые жалобы на...

Подробнее
Экономисты рассказали о последствиях новых санкций против РФ

Экономисты рассказали о последствиях новых санкций против РФ

1-10-2022, 08:39

0

Присоединение украинских территорий повлекло новый пакет санкций против России. Антироссийские санкции уже объявили...

Подробнее
В аптеках Челябинска рассказали, что закупают мобилизованные граждане России

В аптеках Челябинска рассказали, что закупают мобилизованные граждане России

1-10-2022, 11:49

0

Мобилизованные, перед отправкой на фронт, не только приводят в порядок документы, пишут завещания, закупают спальники и...

Подробнее
Ростовский депутат поделился, что почти все вещи мобилизованные покупают сами

Ростовский депутат поделился, что почти все вещи мобилизованные покупают сами

1-10-2022, 15:39

0

Народный избранник Заксобрания Ростовской области Евгений Федяев рассказал о том, что практически все призывники,...

Подробнее
В городе Екатеринбурге жители жалуются на конфликты с мобилизованными

В городе Екатеринбурге жители жалуются на конфликты с мобилизованными

1-10-2022, 22:09

0

Люди, проживающие в городе Екатеринбурге, высказывают жалобы на то, что мобилизованные резервисты ведут себя...

Подробнее

Новости партнеров

Новости партнеров

E1: На радарах замечены самолеты, летающие из Екатеринбурга в Ростов

E1: На радарах замечены самолеты, летающие из Екатеринбурга в Ростов

1-10-2022, 12:24

0

Несмотря на запрет на полеты в регионах, граничащих с Украиной, сервис мониторинга авиаполетов Flightradar24 засек...

Подробнее
Военкомат в Екатеринбурге отправляет на фронт мужчину, который уже скоро станет многодетным отцом

Военкомат в Екатеринбурге отправляет на фронт мужчину, который уже скоро станет многодетным отцом

Вчера, 08:29

0

Военкомат в Екатеринбурге отправляет на фронт мужчину, который уже скоро станет многодетным отцом. У 28-летнего Алексея...

Подробнее
Три нижегородских депутата Госдумы России попали в санкционный список США

Три нижегородских депутата Госдумы России попали в санкционный список США

1-10-2022, 18:34

0

Министерство финансов Соединенных Штатов Америки расширило список санкций граждан и предприятий Российской Федерации....

Подробнее
В Новосибирской области вручили повестки мужчинам без боевого опыта

В Новосибирской области вручили повестки мужчинам без боевого опыта

1-10-2022, 13:39

0

В Новосибирской области работники военкоматов вручают повестки даже мужчинам, которые не имеют боевого опыта и никогда...

Подробнее