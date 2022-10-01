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В Пермском крае военкоматы мобилизуют врачей, прошедших ранее военную службу. Призываться будут хирурги, реаниматологи, анестезиологи. Однако мобилизация не распространяется на врачей, без которых невозможна бесперебойная работа медучреждений. На них будет наложена бронь, списки специалисты Минздрава передадут в военкоматы региона. Об этом сообщает агентство URA.RU со ссылкой на региональное министерство территориальной безопасности.
«Остальные врачи могут попасть под мобилизацию. В первую очередь это касается врачей, прошедших срочную службу в армии, военную кафедру, а также врачей-офицеров запаса и действующих врачей-офицеров», — растолковали в ведомстве.
Число врачей, которые подпадают под частичную мобилизацию в Пермском крае, а также сроки отправки медиков в Украину на СВО в министерстве не назвали.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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