Россиянам рассказали, кому положена отсрочка от мобилизации

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Россиянам рассказали о том, кто имеет право на отсрочку от мобилизации, объявленной 21 сентября. Об этом говорится в статье 18 ФЗ № 31-ФЗ «О мобилизационной подготовке и мобилизации в РФ».
В частности, там сказано, что под призыв не попадают граждане, которые не годны по состоянию здоровья. Речь идет и о тех, кто в той или иной степени годен к военной службе (имеет в военном билете категорию «А», «Б», «В» или «Г»), но уже столкнулся с проблемами со здоровьем после установления категории.
В рамках мобилизации не призовут забронированных под гражданские нужды, ухаживающих за немощными близкими, отцов-одиночек, многодетных матерей, членов Совфеда и Госдумы. Также не будут мобилизированы родители, имеющие на иждивении нескольких детей. Но люди каждой из этих категорий должны при необходимости предъявить подтверждающую справку.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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