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Депутат Анатолий Вассерман прокомментировал реакцию западной дипломатии на присоединение к России новые регионов. Хотя ее представители заявили, что итогов референдумов они не признают, эксперт заявил, что украинский политический режим является террористическим и должен быть свергнут, а все земли страны войти в состав России, сообщает "ФАН".
Он обосновал это мнение обращением к истории, указав, что население Украины относится к русскому народу, ярким признаком чего является использование им русского языка как родного. Поэтому воссоединение страны с Россией эксперт считает естественным и нужным событием.
Что же касается позиции западных государств, то Вассерман подчеркнул, что они вмешиваются не в свои дела.
«Желательно, чтобы Европейский союз и Соединенные Штаты Америки прекратили совать свои носы в чужие дела», – сказал он.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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