Депутат Анатолий Вассерман прокомментировал реакцию западной дипломатии на присоединение к России новые регионов. Хотя ее представители заявили, что итогов референдумов они не признают, эксперт заявил, что украинский политический режим является террористическим и должен быть свергнут, а все земли страны войти в состав России, сообщает "ФАН".

Он обосновал это мнение обращением к истории, указав, что население Украины относится к русскому народу, ярким признаком чего является использование им русского языка как родного. Поэтому воссоединение страны с Россией эксперт считает естественным и нужным событием.

Что же касается позиции западных государств, то Вассерман подчеркнул, что они вмешиваются не в свои дела.

«Желательно, чтобы Европейский союз и Соединенные Штаты Америки прекратили совать свои носы в чужие дела», – сказал он.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

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