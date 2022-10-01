Ученый рассказал, окажется ли Россия в демографической яме из-за мобилизации

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После того как в России объявили частичную мобилизацию, перед КПП на границах РФ образовались многокилометровые очереди. Многие мужчины решили покинуть страну, чтобы избежать мобилизации.
В свою очередь граждане, получившие повестки, тоже образовали очереди, но уже у военкоматов. В обоих случаях это мужчины, молодые и средних лет, — люди детородного возраста. Председатель наблюдательного совета Института демографии, миграции и регионального развития Юрий Крупнов рассказал о том, как эта ситуация скажется на рождаемости и не окажется ли Россия в демографической яме.
По его словам, рассчитать, каковы будут демографические последствия мобилизации, невозможно. Если текущая ситуация продлится несколько лет, то на общую демографическую картину она не окажет влияния, считает Крупнов. Эксперт также отмечает, что после возвращения с боевых действий люди, как правило, задумываются о продолжении рода, что может положительно сказаться на увеличении рождаемости. Вместе с тем ученый подчеркивает, что поражение в спецоперации еще сильнее снизит рождаемость.
Крупнов также упомянул Японию, Италию и Португалию, где ситуация с демографией еще хуже, чем в России. Ученый также высказал мнение о том, что главная причина низкой рождаемости — не экономическая и не социальная, а отказ от продолжения рода. Это та фундаментальная причина, которую еще предстоит изучить, заявил эксперт.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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