Ростовский депутат поделился, что почти все вещи мобилизованные покупают сами

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Народный избранник Заксобрания Ростовской области Евгений Федяев рассказал о том, что практически все призывники, которых сейчас призвали в рамках частичной мобилизации из данного региона, должны сами обеспечивать себя всем необходимым армейским снаряжением. Об этом написали журналисты информационного новостного онлайн-издания 161.ru.
Как утверждает депутат, сотрудники военкоматов дают советы мобилизованным резервистам самим купить: рюкзак, спальный мешок, камуфляж, термобелье, ботинки, влагозащитный костюм, подшлемник, мультитул, грелки, фонарик, батарейки, теплые вещи, телефон, сухпаек, аптечку и много различных других предметов первой необходимости.
«Приходится слышать, что семейные затраты на сбор призывника в армию составляют от 50 до 100 тысяч рублей. Редко какая российская семья может позволить себе такие расходы. А ведь резервистам ставятся сжатые сроки для сбора вещей и прибытия в пункт призыва. Поэтому им физически некогда разыскивать и покупать весь набор армейских вещей на рынках, в торговых точках или заказывать в интернет-магазинах», — написал Федяев.
Депутат добавил, что предложил губернатору Василию Голубеву обеспечить рекрутов необходимыми вещами за счет регионального бюджета. Вскоре после объявления мобилизации Голубев пообещал, что всем набранным в солдаты призывникам единовременно выплатят по 150 тысяч рублей.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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