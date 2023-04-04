«Народ должен организовывать дружины»: Пригожин о попытках прорыва украинской ДРГ в Брянской области

Сегодня, 21:33

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«Народ должен организовывать дружины»: Пригожин о попытках прорыва украинской ДРГ в Брянской области
Евгений Пригожин

Евгений Пригожин заявил, что обеспечивать безопасность приграничных регионов России должны военные структуры, иначе это придется делать местным жителям.

Глава ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин отреагировал на новость о том, что утром 6 апреля украинская диверсионно-разведывательная группа предприняла попытку проникнуть на территорию России в районе Случовска Брянской области. 

«Либо околовоенные бюрократы должны собраться в кучу и обеспечить безопасность народа на приграничных территориях, либо народ должен делать это сам и организовывать дружины», — говорится в заявлении Пригожина.

По заявлению Минобороны РФ, подразделениями прикрытия государственной границы Западного военного округа совместно с пограничным нарядом пограничного управления ФСБ удалось рассеять атаку противника артиллерийским огнем. В ходе боестолкновения потерь среди российских военнослужащих нет.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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