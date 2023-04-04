«Народ должен организовывать дружины»: Пригожин о попытках прорыва украинской ДРГ в Брянской области

Страна с жутким имиджем ждет россиян на отдых
Для туристов из России все больше доступным становится отдых в Ираке, в стране с тяжелой историей, ужасным имиджем и...Подробнее
Евгений Пригожин заявил, что обеспечивать безопасность приграничных регионов России должны военные структуры, иначе это придется делать местным жителям.
Глава ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин отреагировал на новость о том, что утром 6 апреля украинская диверсионно-разведывательная группа предприняла попытку проникнуть на территорию России в районе Случовска Брянской области.
По заявлению Минобороны РФ, подразделениями прикрытия государственной границы Западного военного округа совместно с пограничным нарядом пограничного управления ФСБ удалось рассеять атаку противника артиллерийским огнем. В ходе боестолкновения потерь среди российских военнослужащих нет.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-80700
Для туристов из России все больше доступным становится отдых в Ираке, в стране с тяжелой историей, ужасным имиджем и...Подробнее
Французский президент Эммануэль Макрон собирается прибыть в Поднебесную с официальным визитом пятого апреля,...Подробнее
Руководитель российского внешнеполитического ведомства Сергей Лавров сделал заявление об отношении политического...Подробнее
Будут ли отправлять на фронт срочников из Самарской области, рассказал военком Александр Вдовин. В Самарской области,...Подробнее
На территории Бельгии предприятия банкротятся одно за другим. В период с января по март текущего года в этой стране...Подробнее
Официальный представитель китайского внешнеполитического ведомства Мао Нин сделала заявление о политике, которую...Подробнее
Американская модель Белла Хадид неоднократно ложилась на стол к хирургам ради своего лисьего взгляда. Такого мнения...Подробнее
В небе над Сосновым бором в Ленинградской области России был зафиксирован неопознанный летающий объект. Из-за него в...Подробнее
Апрель начался со снижения рубля и накануне рубль обновил апрельское минимальное значение к доллару. Рубль в минувший...Подробнее
Активист из «Волонтерской роты Боевого братства» Василий Соколов рассказал , как некоторые подразделения проводили...Подробнее
Комментировать