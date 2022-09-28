Россиянин смог найти пропускной пункт на границе с Казахстаном без очереди

Россиянин, который, как и тысячи других мужчин, решил на фоне частичной мобилизации покинуть Россию и выехать в Казахстан, сумел отыскать на границе пропускной пункт без очереди. Об этом сообщает издание «НГС».

До границы мужчина добирался автомобилем из Петербурга. Это заняло у него пять дней. При этом в его изначальные планы входила поездка к друзьям в Новосибирскую область. Однако в пути он решил, что ситуация накаляется, поэтому лучше отправиться в Казахстан.

Вначале он добрался до Маштаково. Однако там ему довелось встать в гигантскую пробку. Россиянин простоял 9 часов, а продвинулся только на 3 километра вперед.

Друг его родителей предложил прилететь из Томска в Челябинск, чтобы там уже вдвоем добираться до более свободных КПП.

Вместе они прибыли на пограничный пункт Карагога в Омской области, где было свободно. На переход границы ушло не более получаса, так как впереди них был только один грузовик.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

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