Призывники РФ по двенадцать часов мерзнут на улице перед казармой

Сегодня, 10:24

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Призывники РФ по двенадцать часов мерзнут на улице перед казармой
Фото из открытых источников

Родственники призывников, направленных в ряды вооруженных сил по частичной мобилизации, в ужасе от тех условий, в которых их разместили уже в казармах на новом месте службы. Прибыв туда, военнослужащие сняли видеосюжет о том, как они вынуждены жечь костры, чтобы хоть как-нибудь согреться на улице. Но и это еще не все проблемы мобилизованных призывников. 

Резервисты, прибывшие на сборный пункт днем 29 сентября, еще до этих пор не заселились в казарму. 

«Нашего зятя вчера призвали из города Нижнего Тагила. Всех новобранцев повезли в 14:00. Эта команда в полном составе провела всю ночь на улице. Ребята сильно замерзли, — о таких мытарствах призывников частичной мобилизации рассказала теща одного из резервистов. — У них закончились дрова, разводить костры, чтобы согреться, уже нечем. Были деревянные бруски, но уже закончились. Согреться негде и нечем. Я обзваниваю все горячие линии подряд — но никто и нигде не отвечает. Для чего их всех отправляли? Ведь они могли бы провести эти два дня дома с семьей и детьми».

Еще одна группа мобилизованных из Верхней Пышмы — этих призывников отвезли накануне еще в восемь часов утра. Но людей разместили в казарме лишь во втором часу ночи. Такую информацию журналисту новостного издания E1.RU сообщили их родные и близкие. 

«Сначала бардак с повестками в военкоматах, теперь с размещением. Что за абсурд? Люди едут на патриотизме и сталкиваются с неорганизованностью и полностью безразличным отношением к ним, — поделилась Юлия, которая проводила на службу племянника. — Наших заселили, а на улице еще осталась толпа. А автобусы всё едут и едут».

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-80700

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