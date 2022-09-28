В военкомате рассказали о том, можно ли мобилизованным изменить категорию годности

Вручение повестки в рамках мобилизации не означает, что человек будет призван. Дело в том, что принятие решение о призыве на военную службу находится в компетенции призывной комиссии по мобилизации, которая делает вывод, исходя из имеющихся медицинских документов.

Напомним, что под объявленную в Россию частичную мобилизацию попадают резервисты, уже проходившие службу в рядах Вооруженных сил. Предположительно, что они годны по состоянию здоровья. Но у запасников могли появиться проблемы со здоровьем. Если это так, то для пересмотра категории годности необходимо предоставить документы, которые свидетельствуют о наличии заболевания. Но наличие болезни не может являться основанием для отсрочки или освобождения.

Степень заболевания и категорию годности к военной службе определяет медкомиссия на основании документов и осмотра резервиста. Повестку может получить человек с любой категорией здоровья, после чего надо будет подтвердить установленную ранее категорию.

Как правило, отсрочку от призыва на 12 месяцев получают граждане категории «Г». Такие призывники признаются временно не годными и направляется на лечение, затем категория пересматривается. Граждане категории «Д» получают освобождение от призыва. Речь идет о тех, кто не годен к службе, так как имеет серьезное заболевание или патологию.

Резервисты категории «А» не получают отсрочки от призыва, так как они годны к несению службы. Категория «Б» также позволяет служить в армии, но выбор рода войск ограничен. Граждане с категорией «В» ограниченно годны. Их могут призвать на военные сборы или на службу в военное время.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

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