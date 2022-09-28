В военкомате рассказали о том, можно ли мобилизованным изменить категорию годности

Мобилизованных в Екатеринбурге уже принялись отправлять самолетами на юг РФ
Мобилизованных из Екатеринбурга уже принялись отправлять в южные регионы России на самолетах. По информации местного...Подробнее
Вручение повестки в рамках мобилизации не означает, что человек будет призван. Дело в том, что принятие решение о призыве на военную службу находится в компетенции призывной комиссии по мобилизации, которая делает вывод, исходя из имеющихся медицинских документов.
Напомним, что под объявленную в Россию частичную мобилизацию попадают резервисты, уже проходившие службу в рядах Вооруженных сил. Предположительно, что они годны по состоянию здоровья. Но у запасников могли появиться проблемы со здоровьем. Если это так, то для пересмотра категории годности необходимо предоставить документы, которые свидетельствуют о наличии заболевания. Но наличие болезни не может являться основанием для отсрочки или освобождения.
Степень заболевания и категорию годности к военной службе определяет медкомиссия на основании документов и осмотра резервиста. Повестку может получить человек с любой категорией здоровья, после чего надо будет подтвердить установленную ранее категорию.
Как правило, отсрочку от призыва на 12 месяцев получают граждане категории «Г». Такие призывники признаются временно не годными и направляется на лечение, затем категория пересматривается. Граждане категории «Д» получают освобождение от призыва. Речь идет о тех, кто не годен к службе, так как имеет серьезное заболевание или патологию.
Резервисты категории «А» не получают отсрочки от призыва, так как они годны к несению службы. Категория «Б» также позволяет служить в армии, но выбор рода войск ограничен. Граждане с категорией «В» ограниченно годны. Их могут призвать на военные сборы или на службу в военное время.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-80700
Мобилизованных из Екатеринбурга уже принялись отправлять в южные регионы России на самолетах. По информации местного...Подробнее
Как сообщает Telegram-канал «Объясняем.рф», мобилизированным гражданам разрешено взять с собой в часть приборы ночного...Подробнее
Лица с определенными заболеваниями не будут мобилизованы, но им придется доказать военкомату наличие этих заболеваний....Подробнее
В Красноярске выпускник военной кафедры Сергей Заборовский оспорил повестку в военкомат в суде. Октябрьский районный...Подробнее
Ориентировочно уже 150 обращений граждан пришло сотрудникам Центра по содействию необоснованно мобилизованным...Подробнее
В Перми под мобилизацию попадают врачи, и повестку получил даже завотделения реанимации. Об этом рассказал руководитель...Подробнее
Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин распорядился отслеживать обращения в соцсетях. Речь идет о том, что жители...Подробнее
Тысячи россиян спешат покинуть Россию из-за мобилизацию. И доказательством этому являются огромные пробки...Подробнее
Я пришёл в военкомат. Повестки у меня не было. «Желаю попасть на частичную мобилизацию», — сказал я военкому. «Это...Подробнее
Переброска «загадочных ракет» на полигоны РФ в Арктике обеспокоила Запад. Об этом пишет Авиа.про, отмечая, что США и...Подробнее
Комментировать