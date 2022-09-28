Мужское население РФ сократилось на 400 тысяч человек за два года

Военком Омской области ответил на вопросы о частичной мобилизации
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На протяжении минувших двух лет численность мужчин на всей территории Российской Федерации снизилось практически на 400 тысяч человек. После того, как в стране была объявлена частичная мобилизация, граждане постоянно интересуются, какой количественный состав мужского населения в настоящий момент времени насчитывается на всей территории государства. Об этом сообщают журналисты информационного новостного онлайн издания e1.ru.
А ещё в России интересуются тем, сколько из общего числа мужиков может быть реально призвано на службу в армейские подразделения вооруженных сил государства. Корреспонденты издания задались целью сопоставить эти сведения для того, чтобы выяснить, как менялась суммарная численность представителей сильного пола за последние годы.
Как свидетельствует информация Росстата на начало 2022 года, в настоящее время на всей территории российского государства проживает 67,7 млн мужчин (46% от общей численности населения). Возраст подавляющего большинства из них (51,9 млн человек) составляет от 18 до 70 лет. При этом далеко не все они могут попасть под мобилизацию.
Ранее министр обороны Сергей Шойгу заявил, что общий мобилизационный ресурс составляет почти 25 миллионов человек — это военнослужащие из запаса, имеющие опыт службы в армии и военно-учетную специальность (в их числе есть и женщины, но сколько именно — не уточняется).
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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