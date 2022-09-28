Мобилизованных красноярцев просят приобретать бронежилеты и перчатки

Жительница Красноярска Натальи Викторовна рассказала о том, что ее 32-летнего сына Никиту Кубриченко, отслужившего в железнодорожных войсках, 25 сентября призвали в рамках мобилизации.

На следующий день его отправили в новосибирский учебный центр. Примечательно то, что здоровье Никиты ухудшилось — появилась позвоночная грыжа, астигматизм, зрение опустилось до -3. Медицинскую комиссию на призывном пункте не проводили. Вскоре женщина получила от сына сообщение, в котором тот перечислил вещи, которые необходимо будет купить. В список попали бронежилет, балаклава и перчатки.

На месте мужчина получил только штаны, берцы, бушлат и шапку. Сейчас мать призванного военнослужащего разрывается между поисками снаряжения для сына и тем, чтобы помощь снохе в декрете, ухаживающей за отцом с четвертой стадией рака, оставшимся дома без отца маленьким детям, одному из которых 4 года, а второму – 1,5.

Наталья Викторовна узнала цены на обмундирование, и ужаснулась. Мать мобилизованного возмущена: вместо 100 тысяч, которые хотят выделить семьям, лучше бы закупили обмундирование.

«Собрали-то парней из нищих семей, из деревень», — заявила женщина.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

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