Мобилизованных красноярцев просят приобретать бронежилеты и перчатки

Военком Омской области ответил на вопросы о частичной мобилизации
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Жительница Красноярска Натальи Викторовна рассказала о том, что ее 32-летнего сына Никиту Кубриченко, отслужившего в железнодорожных войсках, 25 сентября призвали в рамках мобилизации.
На следующий день его отправили в новосибирский учебный центр. Примечательно то, что здоровье Никиты ухудшилось — появилась позвоночная грыжа, астигматизм, зрение опустилось до -3. Медицинскую комиссию на призывном пункте не проводили. Вскоре женщина получила от сына сообщение, в котором тот перечислил вещи, которые необходимо будет купить. В список попали бронежилет, балаклава и перчатки.
На месте мужчина получил только штаны, берцы, бушлат и шапку. Сейчас мать призванного военнослужащего разрывается между поисками снаряжения для сына и тем, чтобы помощь снохе в декрете, ухаживающей за отцом с четвертой стадией рака, оставшимся дома без отца маленьким детям, одному из которых 4 года, а второму – 1,5.
Наталья Викторовна узнала цены на обмундирование, и ужаснулась. Мать мобилизованного возмущена: вместо 100 тысяч, которые хотят выделить семьям, лучше бы закупили обмундирование.
«Собрали-то парней из нищих семей, из деревень», — заявила женщина.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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