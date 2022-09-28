Ветераны горячих точек рассказали, как вернуться живым после СВО ВС России

Сегодня, 08:54

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Ветераны горячих точек рассказали, как вернуться живым после СВО ВС России
Фото из открытых источников

Ветераны чеченских кампаний поделились опытом с мобилизованными, рассказав, что делать, чтобы повысить шансы вернуться домой с передовой.

Мобилизацию в РФ 21 сентября объявил Владимир Путин, и сейчас по всей стране собирают мужчин, чтобы отправить их на фронт. Повестки приходят, как оказалось, всем без разбору. И взять в руки оружие придется учителям, врачам, водителям и представителям других профессий. Оказалось, что военкоматам все равно, сколько лет мобилизованному, есть ли у него проблемы со здоровьем, да и вообще, готов ли он убивать. Повестки вручали даже тем, кто протестовал против «военной спецоперации» и призывал к мирному урегулированию конфликта.

Бывший командир отряда Виктор Н. предупреждает, что погибнуть на фронте может каждый. Осколки и пули – это то, от чего застраховаться невозможно. И стоит понимать, что ВСУ могут бить за десятки километров от фронта. Поэтому даже в тылу  есть риск погибнуть.

Он советует забыть об алкоголе, слушаться командиров и быть максимально бдительным. Важно помнить о том, что любой предмет может быть заминированным.

Стоит отметить, что нотариусы советуют тем мобилизованным, которые еще не уехали на фронт, составить завещание. Также не лишним будет составить доверенность, чтобы близкий человек мог в дальнейшем представлять интересы мобилизованного в финансовых учреждениях и государственных структурах.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-80700

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