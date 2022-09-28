В Ярославской области нотариусы сообщили, зачем люди оформляют доверенности

Сегодня, 08:34

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В Ярославской области нотариусы сообщили, зачем люди оформляют доверенности
Фото из открытых источников

Мобилизация в России вынудила многих мужчин обратиться в нотариальные конторы, чтобы оформить ряд документов.

О том, какие документы чаще всего оформляют мобилизованные, рассказали корреспонденты изданий «Фонтанка», E1.RU, 74.RU и ряд других СМИ. Они пообщались как с нотариусами, так и с мобилизованными.

Оказалось, что сейчас к нотариусам очереди из тех, кто составляет доверенности на близких. Но также очень много и тех, кто составляет завещание перед отправкой на фронт.

Нотариусы отмечают, что при оформлении генеральной доверенности можно внести в документ очень широкий спектр полномочий для доверенного лица. Это может быть как возможность представлять интересы мобилизованного при оформлении финансовых документов, так и доступ к его медицинской информации.

Важно отметить, что доверенность может существенно упростить проблемы, которые возможны у семьи мобилизованного, если он пропадет без вести в зоне конфликта.

Завещание при отправке на фронт также лучше составить, поскольку с учетом того, какое вооружение есть у ВСУ, под удар могут попасть и те, кто находится за десятки километров от фронта.

Поэтому нет ничего удивительно, что толпы мобилизованных сейчас стоят в очереди к нотариусам, осознавая все риски, которые для них возникли из-за решения президента Владимира Путина о мобилизации.  

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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