На Среднем Урале мобилизовали гражданина, у которого не погашена судимость по наркотикам. Молодому 26-летнему мужчине, проживающему в городе Новоуральске, пришла повестка из военкомата для призыва в ряды вооруженных сил. У него до сих пор не снята судимость. Об этом сообщили корреспонденты информационного новостного онлайн-портала e1.ru.

Этот призывник вышел из колонии в 2018 году. Он там сидел 3 года по тяжкой статье за наркотики. Его двоюродный брат сообщил о том, что его призвали в рамках указа президента о частичной мобилизации. Этим был нарушен закон, поскольку в 2015 году брата осудили к трём годам лишения свободы. В ФЗ о мобилизации говорится о том, что призыву на военную службу не подлежат люди, имеющие непогашенную или не снятую судимость за тяжкое преступление.

Вся семья его двоюродного брата звонила во все инстанции и все возможные специальные службы поддержки мобилизованным резервистам. Однако их обращения и просьбы не принесли никакого результата.

«Он пока не готов, он способен навредить окружающим и себе», — рассказывает брат мобилизованного мужчины.

Его забрали из Новоуральска 28 сентября, сейчас он находится в Екатеринбурге. В картотеке Новоуральского городского суда имеется информация о данном деле.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

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