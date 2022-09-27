Российские педагоги могут привлекаться к вручению повесток при мобилизации

Военком Омской области ответил на вопросы о частичной мобилизации
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Всех педагогов Российской Федерации, в соответствии с решением руководителей их муниципальных образований, могут привлекать к работе по вручению повесток из военкоматов резервистам, призываемым в соответствии с частичной мобилизацией, объявленной в стране. Об этом в четверг сообщили корреспонденты информационного новостного издания ТАСС.
«Имеют ли право муниципальные власти российских городов и поселков привлекать педагогов к участию в работах по вручению повесток лицам, призываемым в ряды вооружённых сил? Председатель комиссии по частичной мобилизации, которым является глава муниципального образования, имеет право уполномочить выдачу военкоматовских повесток гражданским лицам, призываемым на службу в армейские подразделения вооружённых сил страны», — сказано в сообщении.
Лидер Российской Федерации Владимир Путин 21 сентября подписал указ о проведении в стране частичной мобилизации. Как сообщил глава Минобороны Сергей Шойгу, призыву из запаса подлежат 300 тыс. человек, в первую очередь имеющие боевой опыт и необходимую в войсках военно-учетную специальность.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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