Российские педагоги могут привлекаться к вручению повесток при мобилизации

Всех педагогов Российской Федерации, в соответствии с решением руководителей их муниципальных образований, могут привлекать к работе по вручению повесток из военкоматов резервистам, призываемым в соответствии с частичной мобилизацией, объявленной в стране. Об этом в четверг сообщили корреспонденты информационного новостного издания ТАСС.

«Имеют ли право муниципальные власти российских городов и поселков привлекать педагогов к участию в работах по вручению повесток лицам, призываемым в ряды вооружённых сил? Председатель комиссии по частичной мобилизации, которым является глава муниципального образования, имеет право уполномочить выдачу военкоматовских повесток гражданским лицам, призываемым на службу в армейские подразделения вооружённых сил страны», — сказано в сообщении.

Лидер Российской Федерации Владимир Путин 21 сентября подписал указ о проведении в стране частичной мобилизации. Как сообщил глава Минобороны Сергей Шойгу, призыву из запаса подлежат 300 тыс. человек, в первую очередь имеющие боевой опыт и необходимую в войсках военно-учетную специальность.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

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