Губернатор Прикамья распорядился пресекать жалобы на мобилизацию в соцсетях

Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин распорядился отслеживать обращения в соцсетях. Речь идет о том, что жители региона пожаловались на условия, в которых находятся мобилизованные. В этой связи Махонин поручил профильным ведомствам отслеживать обращения граждан в соцсетях и в кратчайшие сроки пресекать «всю эту болтовню». Глава региона считает, что подобные сообщения направлены на дестабилизацию ситуации.

Известно, что военком Прикамья Александр Коковин прокомментировал жалобы на условия, в которых содержатся мобилизованные. Так, он сказал, что приехавшие в учебный центр находятся в теплом автобусе.

Ранее Минобороны РФ упомянуло о категориях граждан, которые не подпадают под частичную мобилизацию. Как было отмечено, участие в спецоперации не примут сотрудники с высшим образованием и соответствующими специальностями, которые работают полный день. Мобилизуются граждане с боевым опытом, и те, кто проходил службу в рядах ВС РФ. Призвать планируют 300 тысяч резервистов, что составляет около 1% от общего мобилизационного ресурса страны.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

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