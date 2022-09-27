Мобилизованных в Екатеринбурге уже принялись отправлять самолетами на юг РФ

Мобилизованных из Екатеринбурга уже принялись отправлять в южные регионы России на самолетах. По информации местного издания E1.RU , отправка осуществляется уже в течение нескольких суток. При этом журналистам стало известно, что мобилизованные, о которых идет речь, в центрах подготовки провели не более 24 часов. Впрочем, военкоматы отказываются признавать это нарушением, аргументируя тем, что время подготовки напрямую зависит от военно-учетной специальности призывника.

Переброска осуществляется военно-транспортными самолетами из Кольцово и, даже, гражданскими судами.

Иван Птицын, призывник из Каменска-Уральского, сообщил, что его мобилизовали только 27 сентября. А уже 28-го числа зашла речь об отправке из Кольцово.

Предположительно, дальше, после прибытия на юг, «мобики» пересядут на наземный транспорт, который и доставит их в зону СВО.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

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