В Красноярске суд признал законной мобилизацию мужчины, не служившего в армии

В Красноярске выпускник военной кафедры Сергей Заборовский оспорил повестку в военкомат в суде. Октябрьский районный суд в иске ему отказал, то есть, встал на сторону военкомата. Прецедент может стать поводом для вынесения аналогичных решений по искам граждан, которые буду оспаривать мобилизацию.

Истец рассказал, что пошел на военную кафедру Сибирского федерального университета, чтобы не попасть на срочную службу. Сергей рассказал о девяти месяцах обучения на военной кафедре: была строевая подготовка, стояли на плацу, сидели в казарме, а танки стояли за забором. По окончанию учебы юноше присвоили звание рядового, поставили пометку «не служил» и дали специальность «мастер по обслуживанию систем залпового огня».

22 сентября Сергей, который работает в одном из дочерних предприятий крупной нефтяной компании, получил повестку в офисе, и пошел в военкомат, где ему намекнули на то, что далеко не все вернутся, зато родственники погибших получат по пять миллионов рублей.

По словам Сергея, в военкомате стояла толпа мужчин разных возрастов, среди которых были и многодетные, и с различными заболеваниями. Многие возмущались по поводу того, что повестка пришла именно им, а также их беспокоила ситуация с работой. У Сергея на нервной почве обострилось давнее заболевание — начался острый приступ панкреатита, и он угодил на больничную койку.

Добавим, что в ближайшие 30 дней молодой человек должен обжаловать решение суда.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

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