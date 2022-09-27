Из-за мобилизации в Башкирии ферма осталась без хозяина

Сегодня, 11:29

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Из-за мобилизации в Башкирии ферма осталась без хозяина
Фото из открытых источников

Жительница Башкирии просит власти вернуть на время ее мобилизованного мужа, чтобы он мог завершить осенние работы. С этой просьбой супруга фермера обратилась к главе республики Радию Хабирову. 

Рита рассказала, что ее 27-летний муж Айнур является владельцем крестьянского хозяйства и председателем сельскохозяйственного кооператива. Мужчина, который ранее проходил службу в армии, собирался заниматься сбором урожая и реконструкцией фермы, однако этим планам помешал призыв военкомата.

По словам женщины, крышу фермы, где находится почти сотня голов крупного и мелкого рогатого скота, починить некому. Скот остался без ухода, а с ноября начинается отел и окот. Кроме того, на полях остались не убранными 140 га подсолнечника. В 2019 году Айнур получил грант на переработку зерна, закупил технику, а также у него есть банковские обязательства. Рита также сообщила, что производство остановилось, помочь некому, отец - инвалид II группы после инфаркта. Айнур является единственным кормильцем в семье. На его попечении - жена, несовершеннолетняя дочь, отец, мать и несовершеннолетние брат с сестрой. 

Добавим, что глава Башкирии поручил руководителям муниципалитетов заняться вопросом по возращению тех граждан, которые не подходят под нормативы мобилизации.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-80700

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