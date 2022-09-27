Аналитики заявили о снижении спроса на автомобили в России с начала частичной мобилизации

Военком Омской области ответил на вопросы о частичной мобилизации
Военный комиссар Омской области, полковник Юрий Мешавкин ответил на самые часто задаваемые вопросы об объявленной в...Подробнее
С 21 сентября 2022 года - то есть дня, в который была объявлена частичная мобилизация в России, спрос на автомобили в стране обрушился на целых 30%.
Мария Погребец, пресс-секретарь автопортала «Дром», в своем комментарии РИА Новости подчеркнула, что предложение автомобилей на рынке при этом не изменилось и находится на прежнем уровне. Это дает основание предположить, что цены на автомобили в стране будут снижаться.
Сейчас средняя цена на машину с пробегом в стране находится на уровне 967 тысяч рублей.
Специалист признает, что объявленная в стране частичная мобилизация вынудила многих россиян заморозить на неопределенное время планы по приобретению авто на первичном или вторичном рынке, а некоторых - и вообще отказаться от них. При этом не исключено, что в ближайшее время спрос на машины будет продолжать проседать, тогда как предложение, наоборот, будет расти за счет выставления на продажу еще части транспортных средств.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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