Аналитики заявили о снижении спроса на автомобили в России с начала частичной мобилизации

С 21 сентября 2022 года - то есть дня, в который была объявлена частичная мобилизация в России, спрос на автомобили в стране обрушился на целых 30%.

Мария Погребец, пресс-секретарь автопортала «Дром», в своем комментарии РИА Новости подчеркнула, что предложение автомобилей на рынке при этом не изменилось и находится на прежнем уровне. Это дает основание предположить, что цены на автомобили в стране будут снижаться.

Сейчас средняя цена на машину с пробегом в стране находится на уровне 967 тысяч рублей.

Специалист признает, что объявленная в стране частичная мобилизация вынудила многих россиян заморозить на неопределенное время планы по приобретению авто на первичном или вторичном рынке, а некоторых - и вообще отказаться от них. При этом не исключено, что в ближайшее время спрос на машины будет продолжать проседать, тогда как предложение, наоборот, будет расти за счет выставления на продажу еще части транспортных средств.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-80700