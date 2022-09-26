Военком: что делать, если призывник заболел и не смог прийти

Сегодня, 17:29

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Военком: что делать, если призывник заболел и не смог прийти
Фото из открытых источников

Врио военного комиссара Свердловской области Сергей Чирков на пресс-конференции сообщил, как необходимо поступать гражданам, у которых нет возможности явиться в военкомат по повестке из-за болезни. Об этом сообщили журналисты новостного онлайн-издания e1.ru. 

«Когда резервисту пришла повестка, а он в этот момент на больничном, то, естественно, сначала призывник должен выздороветь. В военном комиссариате служат сотрудники, переживающие за призываемый контингент», — рассказал присутствующим военком. 

Ещё он сообщил: после выздоровления человек придёт в военкомат с медицинской справкой о своём заболевании. 

Ранее СМИ сообщили: военком Сергей Чирков назвал причину, по которой были ошибочно мобилизованы некоторые граждане Свердловской области. Он рассказал: подобная ситуация возникла в результате неуточненных сведений о людях, проживающих в регионе. Военком призвал свердловчан самим уточнять личные данные в военкоматах. Он добавил, что в военкоматах не могут знать о том, что кто-то в пятый раз стал отцом или приобрел какую-либо болезнь. При этом на фоне частичной мобилизации все сотрудники военкоматов в настоящее время работают в усиленном режиме.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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