«Блокнот»: Кубанские казаки назвали клеветой ведение боев на Украине без трусов

Военком Омской области ответил на вопросы о частичной мобилизации
Военный комиссар Омской области, полковник Юрий Мешавкин ответил на самые часто задаваемые вопросы об объявленной в...Подробнее
Атаман Кубанского казачьего войска, вице-губернатор Краснодарского края Александр Власов возмутился выступлением российского военкора Александра Сладкова на одном из эфиров на ТВ. Он назвал клеветой заявление о ведении боевых действий в Украине добровольцами из Кубани без нижнего белья, сообщает «Блокнот. Краснодар».
«В пресс-службу Кубанского казачьего войска поступило заявление казаков-добровольцев из отряда специального назначения «Кубань», возмущенных совершенно некорректной информацией, прозвучавшей от военкора Александра Сладкова в одной из телепередач», - цитирует издание слова Власова.
Он уточнил, что в ходе эфира слова военного корреспондента были проиллюстрированы фотографией военнослужащих, которая не позволяет делать выводы о наличии или отсутствии нижнего белья.
Накануне губернатор распорядился обеспечить добровольцев всем необходимым. Поручение было отдано Власову после заявления Сладкова о проблемах с обеспечением у отряда «Барс», который сейчас находится под Лиманом, где ВСУ готовят прорыв.
Тем временем жители Краснодарского края самостоятельно организовали через соцсети сбор средств на закупку трусов.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-80700
Военный комиссар Омской области, полковник Юрий Мешавкин ответил на самые часто задаваемые вопросы об объявленной в...Подробнее
Накануне в Сети появились кадры, на которых видно, как из призывного пункта в Котласском ДК (Архангельская область)...Подробнее
В Красноярске не стали мобилизовать выпускников военных кафедр. Об этом сообщает NGS24.RU. Красноярец Евгений Черник...Подробнее
Вопрос выплат для мобилизованных волнует граждан, которые отправляются на фронт, и их родных. В Башкирии рассказали о...Подробнее
26 сентября в Кургане колонны автобусов увезли первых мобилизованных граждан, повестки которым выдали еще на прошлой...Подробнее
Мобилизация проходит по всей России и затронула даже Приморье. В Архангельской области мужчин мобилизуют, чтобы после...Подробнее
Как сообщает Telegram-канал «Объясняем.рф», мобилизированным гражданам разрешено взять с собой в часть приборы ночного...Подробнее
59-летний стоматолог из Свердловской области будет служить на фронте. Его мобилизовали в Свердловской области и родные...Подробнее
Ориентировочно уже 150 обращений граждан пришло сотрудникам Центра по содействию необоснованно мобилизованным...Подробнее
Российские граждане, которым из военкомата направлена повестка, но они в тот период были на больничном листе, обязаны...Подробнее
Комментировать