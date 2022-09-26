«Блокнот»: Кубанские казаки назвали клеветой ведение боев на Украине без трусов

Атаман Кубанского казачьего войска, вице-губернатор Краснодарского края Александр Власов возмутился выступлением российского военкора Александра Сладкова на одном из эфиров на ТВ. Он назвал клеветой заявление о ведении боевых действий в Украине добровольцами из Кубани без нижнего белья, сообщает «Блокнот. Краснодар» .

«В пресс-службу Кубанского казачьего войска поступило заявление казаков-добровольцев из отряда специального назначения «Кубань», возмущенных совершенно некорректной информацией, прозвучавшей от военкора Александра Сладкова в одной из телепередач», - цитирует издание слова Власова.

Он уточнил, что в ходе эфира слова военного корреспондента были проиллюстрированы фотографией военнослужащих, которая не позволяет делать выводы о наличии или отсутствии нижнего белья.

Накануне губернатор распорядился обеспечить добровольцев всем необходимым. Поручение было отдано Власову после заявления Сладкова о проблемах с обеспечением у отряда «Барс», который сейчас находится под Лиманом, где ВСУ готовят прорыв.

Тем временем жители Краснодарского края самостоятельно организовали через соцсети сбор средств на закупку трусов.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

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