В Ярославской области повестка на частичную мобилизацию пришла мужчине с дефицитом веса

Ориентировочно уже 150 обращений граждан пришло сотрудникам Центра по содействию необоснованно мобилизованным резервистам. Эта миссия развернута на базе регионального отделения «Народного фронта» города Ярославля, сообщают журналисты информационного новостного онлайн-издания 76/ru.

Одно из таких посланий прислала мать гражданина Рыбинского района. Женщина пишет: её сын, 41-летний мужчина, страдает множественными заболеваниями — панкреатит, болезнь печени, дефицит веса. Человеку постоянно необходима специальная строгая диета и особый режим питания. Пару дней назад он получил повестку на частичную мобилизацию. Он прошёл медицинскую комиссию в военкомате. Правда, пока ещё не пришёл результат этого обследования. В настоящее время ОНФ на этот конкретный случай направил информацию сотрудникам военной прокуратуры. Теперь чиновники должны тщательно разобраться в данной ситуации.

«Много граждан сейчас пишет о своих проблемах. Обращения поступают на е-mail, люди пишут в социальные сети, письма приходят по почте. Сотрудники вновь созданного Центра тщательно обрабатывают все обращения граждан. Эта работа ведётся совместно с уполномоченным по правам человека в Ярославской области — его аппарат усилил наш центр квалифицированными юристами. Работники Центра находятся в плотном взаимодействии с военной прокуратурой», — рассказала о специфике своей работы руководитель регионального исполкома ОНФ в Ярославской области Оксана Каменецкая.

Она рассказала о том, что максимальное число жалоб поступает от мужчин, которые по возрасту не должны были попасть под частичную мобилизацию, имеют проблемы со здоровьем или вообще не проходили срочную службу. Также были обращения от сотрудников предприятий оборонно-промышленного комплекса, которые были забронированы работодателями, но по ошибке получили повестки. Были жалобы на случаи, когда призывникам не проводили медкомиссию.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

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