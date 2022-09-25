Как я не попал под частичную мобилизацию, придя в военкомат

В военкомате сообщили, чем будут заниматься бойцы РФ, призванные из Архангельска
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Я пришёл в военкомат. Повестки у меня не было.
«Желаю попасть на частичную мобилизацию», — сказал я военкому. «Это хорошо, — расплылся в улыбке военком. — Значит, доброволец?», — ещё сильнее заулыбался он.
Сидевший за столом усатый крепкий и немолодой полковник, на котором была надета форма Росгвардии, встал, затем подошёл ко мне. Тельняшка и манера держаться выдавали в нем серьезного в прошлом бойца. Он взял мой военный билет, полистал.
Полковник сказал: «Вы сержантский состав и вам 51 год. Мы не можем вас взять. Пока не можем. Если хотите, запишитесь на контрактную службу в армию на 3 месяца. Но это не мобилизация, сами понимаете». Я задал ему вопрос: «Сергей Собянин говорил о каких-то добровольческих батальонах. Об этом сообщали журналисты «Московского Комсомольца». Я могу туда записаться?». Полковник ответил: «Они уже убыли. Им давали два месяца на подготовку к военной службе. Этим подразделениям город обмундирование, бронежилеты, шлемы, доплаты по 50 тысяч обеспечил», — с некоторой завистью добавил полковник.
Подумал я, подумал — и отправился домой. Так и не попал под частичную мобилизацию.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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