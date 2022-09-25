«Объясняем.рф»: что могут взять с собой мобилизованные

Как сообщает Telegram-канал «Объясняем.рф», мобилизированным гражданам разрешено взять с собой в часть приборы ночного видения, бинокли, прицелы и квадрокоптеры, которые можно использовать исключительно по разрешению командира. Однако приносить травматическое, наградное, охотничье и холодное оружие запрещено. При этом приборы, оснащенные средствами по определению местоположения и средствами передачи данных, исключены.

Также призывники могут взять с собой деньги, предметы личной гигиены, фонарики, тактические перчатки, подшлемники и термобелье.

Призванным в рамках частичной мобилизации можно взять с собой самые необходимые элементы экипировки.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

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