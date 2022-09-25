Военком Омской области ответил на вопросы о частичной мобилизации

Сегодня, 13:59

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Военком Омской области ответил на вопросы о частичной мобилизации
Фото из открытых источников

Военный комиссар Омской области, полковник Юрий Мешавкин ответил на самые часто задаваемые вопросы об объявленной в России мобилизации.

Как будет вручаться повестка?

Повестку  вручают посыльные военного комиссариата или аппарата усиления лично в руки. В документе должен быть оттиск гербовой печати военного комиссариата и подпись местного военного комиссара. Повестку могут направить по месту работы человека, находящегося в запасе.

Какой порядок мобилизации?

Порядок мобилизации определяется такими документами, как Указ Президента РФ от 21 сентября 2022 года, Федеральный Закон «О мобилизационной подготовке и мобилизации в РФ», Федеральный Закон «Об обороне», законодательные акты и приказы Министра обороны РФ.

Сколько омичей могут призвать?

Число граждан, призванных в рамках частичной мобилизации на территории Омской области, не превысит 1% от регионального количества запасников.

Какую подготовку будут проходить военнослужащие?

Призывники будут проходить подготовку в воинских частях по программам подготовки Вооруженных Сил РФ.

Действительно ли будут призывать только с боевым опытом?

Призыву подлежат запасники с необходимой военно-учетной специальностью, прошедшие действительную военную службу по призыву в Вооруженных Силах РФ, годные по состоянию здоровья к военной службе и не имеющие оснований для отсрочки от призыва.

Будет ли ограничен выезд из России для омичей, подпадающих под действие Указа от 21 сентября?

Выезд запасников за пределы России регламентируется законами, другими законодательными актами РФ, а также нормативными документами Минобороны РФ.

Существует ли приоритет призыва по возрасту, сроку службы и т. п.?

Приоритет призыва определяется разрядом нахождения в запасе, в котором учитывается возраст, а также категорией годности к военной службе, военно-учетной специальностью и наличием боевого опыта.

Будет ли учитываться род войск, в котором служил человек?

Прежде всего будет учитываться военно-учетная специальность, а также предназначение человека, состоящего в запасе, по мобилизационному предписанию.

Планируется ли участие мобилизованных в боевых действиях?

Все зависит от тех задач, которые будут выполнять воинские части и подразделения.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-80700

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